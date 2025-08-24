Fácánkert: a béke szigete ez a kis település

A fácánkerti falunap az utóbbi évek elmaradhatatlan önkormányzati szervezésű eseménye, a Szabácsy István Sport és Szabadidőparkban. Idén is augusztus 19-én délután Orbán Zsolt ünnepi beszédével indult a közösségi program. Fácánkert az elmúlt években folyamatosan gyarapodott, a települést sokan a béke szigeteként is emlegetik.

Fácánkerten idén is nagy sikere volt a falunapnak, a halfőző verseny mellett számtalan szabadtéri program is volt

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: Tolnai Népújság

Fácánkert: nem költöznek el ebből a faluból a fiatalok

Idén 153,6 millió forintos költségvetéssel gazdálkodhat a falu. Ebből az összegből kell megoldaniuk az önkormányzathoz tartozó intézmények működését, illetve a tervezett fejlesztéseket, mondta Orbán Zsolt polgármester. Az óvodájukban szeptembertől 27 kisgyermek jár majd. Ez a szám is jól jelzi, hogy a 700 főnél alig több lélekszámú faluban a fiatal családok száma is meghatározó.

Mint azt a polgármester elmondta, az önkormányzat az összes építési telkét eladta már, de nem csak új házak épülnek, hanem a megüresedett, régebbi lakóingatlanok is kelendőek. Költöznek a fiatalok Fácánkertbe, ami a jelek szerint jelentős vonzerővel bír. Az infrastruktúra teljes, a zsákfalu jellegnek inkább csak az előnyeit érzik az itt élők, hiszen átmenő forgalom híján az átlagnál jóval csendesebb, nyugalmasabb a település. Ugyanakkor csak egy ugrás a 6-os főút, és könnyen, gyorsan megközelíthető Tolna, Szekszárd vagy éppen Paks. Fácánkerten van óvoda, faluház, bolt, kocsma, szabadidőpark, és a hivatalos ügyek egy része is intézhető helyben. Ami pedig hiányzik, az a közeli városokban elérhető.

Pályáznak, fejlesztenek, az önerőt biztosítják

A polgármester elmondta, működési problémák nem voltak az önkormányzatnál az elmúlt évben. Komoly költségvetési tartalékkal rendelkezik a település, amiből a pályázataik előfinanszírozását, illetve a saját erő biztosítását is meg tudják oldani. Fejlesztési projektekből pedig akad bőven.

A napokban fejezték be az óvoda belső felújítását a vármegyei önkormányzathoz benyújtott és sikeresen elnyert 7, 970 milliós pályázat segítségével. Terveik között szerepel egy 30 főre kialakított zarándok szálláshely, ehhez a 36,2 milliós támogatási értesítést már megkapták. A volt iskola épületét alakítanák át erre a célra. Idén januárban pályáztak a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett útfelújítási projektre, a Béke utca útburkolatát szeretnék felújítani. Erre még nem kaptak értesítést. A Magyar Falu Programban a Faluház tetőszerkezetére szerelnének fel napelemeket, illetve a beltéri ajtókat cserélnék ki. Sikeres pályázat esetén megtörténik a Petőfi utca és az Árpád utca egyik szakaszának felújítása, az Árpád és a Kossuth utca csapadékvíz-elvezetésének megoldása. Terveik között szerepel a szabadidőparkban az öltözők és a vizesblokk felújítása, valamint a 2005-ben elkészült játszótéren szeretnék kicserélni a játszóeszközöket. És nem mondanak le a Tolna és Fácánkert között kiépítendő kerékpárútról sem, mondta a polgármester.