Fergeteges bállal ünnepelt Szárazd a falunapon (galériával)

Címkék#Közösségek#Szárazd#falunap

Teol.hu

Szárazdon augusztus 9-én tartották a falunapot, amely egész nap változatos programokkal várta a látogatókat. 

Fotó: Kiss Albert

A délelőtt a „Alkotásaink” kiállítás megnyitójával és polgármesteri köszöntővel indult, majd zenés műsorok és koncertek követték egymást. A gyerekeket habparty, a felnőtteket tánc, nóta és mulatság szórakoztatta. Az estét a Vagabund zenekar bálja zárta. Nézze meg galériánkat, hogy telt Szárazdon a falunap.

Változatos programok a szárazdi falunapon

Fotók: Kiss Albert

 

