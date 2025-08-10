Hétvégi program
28 perce
Fergeteges bállal ünnepelt Szárazd a falunapon (galériával)
Szárazdon augusztus 9-én tartották a falunapot, amely egész nap változatos programokkal várta a látogatókat.
A délelőtt a „Alkotásaink” kiállítás megnyitójával és polgármesteri köszöntővel indult, majd zenés műsorok és koncertek követték egymást. A gyerekeket habparty, a felnőtteket tánc, nóta és mulatság szórakoztatta. Az estét a Vagabund zenekar bálja zárta. Nézze meg galériánkat, hogy telt Szárazdon a falunap.
Változatos programok a szárazdi falunaponFotók: Kiss Albert
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre