Fantasztikus fotóval nyert a győztes! Mutatjuk a képet! (galéria, videó)

A fődíjat Göldner Tiborné (Baja) „Hűsölő” című képe nyerte. Ő kapta a MAFOSZ-plakettet is, mint legeredményesebb pályázó. A második helyezett Tóth Gyula (Kaposvár) „Kakaskodó ifjakkal” című képe lett. A harmadik díjat Prauda Miklós (Dabas) „Az utolsó fűszál” című fotója kapta. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Frank Szabó Sándornak (Veszprém) ítélte oda „Reggel az úton” című képéért járó különdíjat, míg Szabó Béla különdíjat ajánlott fel Horosnyi Sándor (Baja) „Kérődzés” című felvételéért.

Gölder Tiborné nyertes fotója

Fotó: Máté Réka

A zsűriben Szabó Béla EFIAP fotóművész, Bedő Kornél E-MAFOSZ/s fotóművész, dr. Füller Imre agrármérnök, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatója foglaltak helyet. A zsűri döntése alapján összesen 26 pályázó 87 alkotása kerül bemutatásra a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A tárlat augusztus augusztus 29-ig látogatható.