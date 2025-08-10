1 órája
Fantasztikus fotóval nyert a győztes! Mutatjuk a képet! (galéria, videó)
Mintegy 32 fotós 257 munkát küldött a Tarka Fesztiválhoz kapcsolódó pályázatra.
Fotó: Kiss Albert
A fődíjat Göldner Tiborné (Baja) „Hűsölő” című képe nyerte. Ő kapta a MAFOSZ-plakettet is, mint legeredményesebb pályázó. A második helyezett Tóth Gyula (Kaposvár) „Kakaskodó ifjakkal” című képe lett. A harmadik díjat Prauda Miklós (Dabas) „Az utolsó fűszál” című fotója kapta. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Frank Szabó Sándornak (Veszprém) ítélte oda „Reggel az úton” című képéért járó különdíjat, míg Szabó Béla különdíjat ajánlott fel Horosnyi Sándor (Baja) „Kérődzés” című felvételéért.
A zsűriben Szabó Béla EFIAP fotóművész, Bedő Kornél E-MAFOSZ/s fotóművész, dr. Füller Imre agrármérnök, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatója foglaltak helyet. A zsűri döntése alapján összesen 26 pályázó 87 alkotása kerül bemutatásra a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A tárlat augusztus augusztus 29-ig látogatható.
Fantasztikus fotóval nyert a győztes! Mutatjuk a képet!Fotók: Kiss Albert
