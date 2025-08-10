augusztus 10., vasárnap

Fantasztikus fotóval nyert a győztes! Mutatjuk a képet! (galéria, videó)

Címkék#teol video#magyartarka tenyésztő#fotóművész#különdíj

Mintegy 32 fotós 257 munkát küldött a Tarka Fesztiválhoz kapcsolódó pályázatra.

Fotó: Kiss Albert

A fődíjat Göldner Tiborné (Baja) „Hűsölő” című képe nyerte. Ő kapta a MAFOSZ-plakettet is, mint legeredményesebb pályázó. A második helyezett Tóth Gyula (Kaposvár) „Kakaskodó ifjakkal” című képe lett. A harmadik díjat Prauda Miklós (Dabas) „Az utolsó fűszál” című fotója kapta. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Frank Szabó Sándornak (Veszprém) ítélte oda „Reggel az úton” című képéért járó különdíjat, míg Szabó Béla különdíjat ajánlott fel Horosnyi Sándor (Baja) „Kérődzés” című felvételéért.

Gölder Tiborné nyertes fotója
Fotó: Máté Réka

A zsűriben Szabó Béla EFIAP fotóművész, Bedő Kornél E-MAFOSZ/s fotóművész, dr. Füller Imre agrármérnök, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatója foglaltak helyet. A zsűri döntése alapján összesen 26 pályázó 87 alkotása kerül bemutatásra a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A tárlat augusztus augusztus 29-ig látogatható.

Fotók: Kiss Albert

 

