augusztus 26., kedd

Izsó névnap

28°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez ám a jó hír

1 órája

Megújul a város ikonikus kocsmája – Mutatjuk, mi lesz a funkciója

Címkék#Fáradt Kapa#kocsma#Szollár Zoltán

Új funkcióval, de megőrzött emlékekkel születik újjá a Fősőváros egyik legismertebb épülete, a „Fáradt kapa”. Szollár Zoltán önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint az épület energetikai felújítása már zajlik, és a közeljövőben lakóházzá alakul át. Így áll most a Fáradt Kapa felújítása.

Bencze Péter

A képviselő elmondta: az utóbbi időben többen érdeklődtek a Fáradt Kapa sorsáról, sokan attól tartottak, hogy lebontják, vagy végleg elveszíti régi jelentőségét. Bár az épület nem a korábbi funkciójában, tehát nem kocsmaként vagy presszóként működik majd, a beruházásnak köszönhetően új élet költözik a falai közé. „Az épülethez L-alakban a hátsó udvarban hozzáépítenek, így még több család, még több lakó költözhet ebbe a nyugodt lakóövezetbe. Ma nagy divat lett a közös udvaros társasház, Fősővárosban is egyre többen keresik ezt a formát” – fogalmazott Szollár Zoltán.

Szollár Zoltán szerint jó ütemben halad az egykori Fáradt Kapa épületének felújítása
Szollár Zoltán szerint jó ütemben halad az egykori Fáradt Kapa épületének felújítása
Fotó: Denes Martonfai

A Fáradt kapa legendája

A különleges nevű egykori szekszárdi vendéglátóhely története is megőrzésre érdemes. A név a múlt század közepére nyúlik vissza: a bejárat mellett állt egy fogas, ahová a hegyről hazatérő férfiak felakaszthatták „elfáradt” kapáikat. Ez egyszerre volt praktikus és jelképes: így a szerszámok nem kerültek be a kocsmába, ahol egy esetleges verekedésben előnyhöz juthatott volna valaki, a feleségek pedig tudták, hogy férjük már hazafelé tart, legfeljebb egy pohár fröccs vagy hosszúlépés erejéig álltak meg.

Új korszak kezdődik

Bár a Fáradt kapa vendéglátóhely korszaka lezárul, a képviselő szerint a helyieknek érdemes előre tekinteni.

„Engedjük el a múltban, amit el kell engedni. Legyünk pozitívak, örüljünk a megújulásnak, a lehetőségeknek. Köszönjük, hogy a befektető fantáziát látott az épületben” – hangsúlyozta Szollár Zoltán.

A felújítás révén a város egyik ikonikus épülete így megmarad a helyi közösség számára, új funkcióban, de régi emlékekkel gazdagítva a környéket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu