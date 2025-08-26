Megújul a város ikonikus kocsmája – Mutatjuk, mi lesz a funkciója

A képviselő elmondta: az utóbbi időben többen érdeklődtek a Fáradt Kapa sorsáról, sokan attól tartottak, hogy lebontják, vagy végleg elveszíti régi jelentőségét. Bár az épület nem a korábbi funkciójában, tehát nem kocsmaként vagy presszóként működik majd, a beruházásnak köszönhetően új élet költözik a falai közé. „Az épülethez L-alakban a hátsó udvarban hozzáépítenek, így még több család, még több lakó költözhet ebbe a nyugodt lakóövezetbe. Ma nagy divat lett a közös udvaros társasház, Fősővárosban is egyre többen keresik ezt a formát” – fogalmazott Szollár Zoltán.

Szollár Zoltán szerint jó ütemben halad az egykori Fáradt Kapa épületének felújítása

Fotó: Denes Martonfai

A Fáradt kapa legendája

A különleges nevű egykori szekszárdi vendéglátóhely története is megőrzésre érdemes. A név a múlt század közepére nyúlik vissza: a bejárat mellett állt egy fogas, ahová a hegyről hazatérő férfiak felakaszthatták „elfáradt” kapáikat. Ez egyszerre volt praktikus és jelképes: így a szerszámok nem kerültek be a kocsmába, ahol egy esetleges verekedésben előnyhöz juthatott volna valaki, a feleségek pedig tudták, hogy férjük már hazafelé tart, legfeljebb egy pohár fröccs vagy hosszúlépés erejéig álltak meg.

Új korszak kezdődik

Bár a Fáradt kapa vendéglátóhely korszaka lezárul, a képviselő szerint a helyieknek érdemes előre tekinteni.

„Engedjük el a múltban, amit el kell engedni. Legyünk pozitívak, örüljünk a megújulásnak, a lehetőségeknek. Köszönjük, hogy a befektető fantáziát látott az épületben” – hangsúlyozta Szollár Zoltán.

A felújítás révén a város egyik ikonikus épülete így megmarad a helyi közösség számára, új funkcióban, de régi emlékekkel gazdagítva a környéket.