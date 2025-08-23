13 perce
Szinte leszakad a vezeték, annyi fecske ül rajta – már készülnek a nagy útra (fotó)
Már készülnek a nagy útra a fecskék. A népi bölcsesség szerint Nagyboldogasszony napján, szeptember nyolcadikán indulnak el Afrika felé.
Nem véletlenül látni mostanság ilyen sok fecskét egyszerre, egy helyen. A szakértő szerint a kis madarak már gyülekeznek, s hamarosan elindulnak Afrikába, hogy ott töltsék a telet. A villanyvezetékek szinte leszakadnak, olyan sok fecske ringatózik rajtuk olvasónk egyik fotóján, pedig nemrég még arról lehetett olvasni itt-ott az interneten, hogy alig van belőlük, ezért is szaporodtak el annyira a legyek, a szúnyogok és az egyéb vérszívók. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) honlapja szerint a fogyásnak elsősorban az ember az oka. A háztáji állattartás visszaszorulása, a vegyszeres rovarirtás és a klímaváltozás egyaránt veszélyezteti az egyedszámot.
A több ezer kilométeres út előtt a madarak csapatokba verődve gyűjtenek erőt. Bár a hosszú szárnyuk és az erős mellizomzatuk alkalmazkodik ehhez az életmódhoz, egy ilyen hosszú túra nem veszélytelen. A klímaváltozás hatására megváltozó széljárás, az egyre szétterülő sivatag komoly kihívások elé állítja őket, arról nem is beszélve, hogy egyes országokban vadásszák a madarakat. A fecskék útközben ritkán szállnak le a földre és repülő rovarokkal táplálkoznak. Főképp nappal repülnek, de a Földközi-tenger és a Szahara fölött éjszaka is folytatják útjukat. A fecskék többsége a Szaharán túli országokban talál „téli otthonra”, de például a füstifecskék akár Dél-Afrikáig is elrepülnek.
Hazánkban négy fecskefaj él, ezekből valójában három (füsti-, molnár- és partifecske) tartozik a verébalakúakon belüli fecskefélék (Hirundinidae) családjába, egy (sarlósfecske) pedig a sarlósfecske-alakúakon belül a sarlósfecskefélék (Apodidae) családjába. A lakóházak környékén leggyakrabban füsti fecskével (Hirundo rustica) és a molnárfecskével (Delichon urbicum) lehet találkozni, ez a két faj kötődik a leginkább az emberi tevékenységekhez. Azokon a helyeken, ahol háztáji állatokat tartanak, jól megfigyelhető, hogy a molnárfecskék elsősorban a tornácon szeretnek fészkelni, míg a füstifecskék inkább az istállóban. Abban az esetben, ha az istálló kiürül, a füsti fecskék két éven belül továbbállnak, és új fészkelőhelyet keresnek. A két faj egyedeit repülés közben a legkönnyebben a torkuk színe alapján lehet megkülönböztetni: a füstifecskéé vörös, míg a molnárfecskéé fehér.