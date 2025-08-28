12 perce
Fehér rózsák, kék mezek, megtört szívek – búcsú Fricsi Dórától (GALÉRIA)
A mosolygós, cserfes kislánytól több százan búcsúztak az Alsóvárosi temetőben. Utolsó útjára kísérték Fricsi Dóra Andreát, a Tarr KSC Szekszárd kosárcsapata tragikus hirtelenséggel elhunyt tehetségét.
Könnyeiket törölgetve, egy-egy szál fehér rózsával a kezükben sétáltak be a szekszárdi kosárklub játékosai csütörtök délután az alsóvárosi temetőbe. A legkisebbek egyforma, kék egyenszerelésben, mintha meccsre készültek volna…
Fricsi Dóra emléke örökké velünk marad – könnyek, fehér rózsák és egy árva kosárlabda
Csodás idő volt, ragyogott a nap, akár meccsnap is lehetett volna ez. De nem az volt. A búcsú napja jött el. Mindenki búcsúzni jött. Egy társtól, egy baráttól, egy játékostól, egy szomszédtól, egy ismerőstől. Egy mosolygós, cserfes kislánytól.
Zsúfolásig megtelt a temető, több százan rótták le kegyeletüket, s siratták meg azt a kislányt, akit oly korán, tizenkét évesen ragadott el a halál. Jöttek más városi egyesületek képviselői, jöttek vezető politikusok, jöttek cégvezetők. Mind, mind a földet bámulva – lehajtott fejjel.
Szép az élet, de olykor igazságtalan. Máskülönben hogy is írhatott volna ilyen forgatókönyvet... Szinte még most is hallani a mentőhelikoptert, ahogy köröz a város felett, látni a mentősöket, akik küzdenek. Hosszú percekig. Aztán fellélegeznek – sikerült, talán van remény. Remény, amibe aztán pár napig mindenki kapaszkodott.
Aztán szertefoszlott minden, s maradt a nagy üresség. Az üveges tekintetek, a kérdések, amelyekre soha nem jön válasz. S maradtak az emlékek, amelyekből jó sokat hagyott hátra ez a tündéri kislány.
Fricsi Dóra Andrea imádta a családját, imádott iskolába járni, imádott kosarazni. Imádott edzeni. Ahogy tette ezt azon a napon is, amikor bekövetkezett az, amit senki sem akart, hogy bekövetkezzen.
Pillanatok alatt teltek meg kék szalagokkal átkötött fehér rózsákkal a négy óra előtt még üresen álló vázák, gyűltek az emléktárgyak. Volt, aki egy kis fémdobozt hozott, más egy angyalkás dísszel érkezett. S akadt egy rajz is a sok emlék között – egy rajz, ami talán egy boldog pillanatot örökített meg.
A ravatalon két fotó között egy kosárlabda árválkodott. Nem egy egyszerű labda volt az. Dóri és csapata azzal a labdával lett első az idei Bodri Ballon.
Nem is olyan régen, néhány hete csupán. Most már az örökkévalóságé. Már senki sem dob vele kosárra…
Fricsi Dóra Andrea mindenkihez kapcsolódott, ahogy a szónok fogalmazott. Kapcsolódott a családjához, kapcsolódott az iskolájához, kapcsolódott a barátaihoz, kapcsolódott a csapatához. És kapcsolódott az eszméhez. Amiben hitt, amiért élt. Minden tökéletes volt… egészen addig a napig.
A ravatalnál egy vászonképen három fehér galamb repkedett a ragyogó égbolton. Most már ő is az. Egy galamb, aki a messzi távolból szemléli a lenti világot. Aki most már a mennyből figyeli szeretteit, aki most már onnan küldi majd az erőt, onnan küldi majd az energiát, ha látja, hogy arra szükség van.
S ha látja, hogy minden rendben megy itt lent, talán újra el is mosolyodik. Úgy, ahogy néhány hete még itt, ebben a világban tette.
Búcsú Fricsi DórátólFotók: Mártonfai Dénes