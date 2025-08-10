Állatkínzás a Garay téren, ütötték-verték a fáradt lovakat

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről és balesetekről.

A korabeli fekete krónika több mint százharminc évvel ezelőtti hírében már hangot kapott az állatvédelem szükségessége

Fekete krónika, az apa halálával

Apagyilkos. Szörnyű kegyetlenséggel oltotta ki Vincze Imre szakcsi lakosnak életét saját János nevű fia. Vincze Imrét ugyanis a napokban a szérűs kertben találták meg vérében holtan, szétvagdalt koponyával. A gyilkosság hírére összefutott a falu népe, s mindenki találgatta a gyilkost. A gyanú az első pillanatban a meggyilkolt fiára esett, kit a bíróság le is tartóztatott. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. augusztus 11.)

Állatkínzás. Valóságos állatkínzást követnek el azok a téglaszállító fuvarosok, kik a szegzárdi épülő takarékpénztárhoz a téglákat hordják. A szívtelen fuvarosok annyira megrakják kocsijokat, hogy az agyoncsigázott gebék alig képesek a Garay-téren felfelé húzni a terhes kocsit. Ha azután a szegény párák megállanak, van azután ostor csapás, biztatás s olyan éktelen káromkodás, hogy megbotránkozva fordulnak el a járókelők a jelenettől. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. augusztus 11.)

Mélyvíz: áldozat és újjászületők

Öngyilkosság. Folyó hó 6-án éjfél után öreg Horváth János pálfai asztalos mester a Sióba ugrott s bele fúlt. Öngyilkosságának oka az, hogy folytonos orrvérzését az orvosok gyógyíthatatlannak találták s elkeseredésében aztán a Sió legmélyebb részén keresett nyughelyei. Öngyilkosságának elkövetése előtt rövid szavakkal elbúcsúzott a hozzátartozóitól és a hazától. Tragédiájának szemtanúja, volt Enyedi Pál pálfai halász, a ki a Sió ellenkező oldalán halászott. Enyedi figyelemmel kísérte az illetőnek minden mozdulatát s állítása szerint az eset alig néhány pillanat műve volt. Egy nagy lélekzetvételt hallott s azután semmit sem látva néma csend lett. (Közérdek, 1905. augusztus 12.)