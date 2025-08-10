augusztus 10., vasárnap

Hajdan

23 perce

Állatkínzás a Garay téren, ütötték-verték a fáradt lovakat

Címkék#Fekete krónika#apagyilkosság#Tolnavármegye#Hajdan#Tolnamegyei Közlöny

Folytatjuk tallózásunkat a régi, megsárgult újságokban. Fekete krónika sötétlik ki ezekből a lapokból. Hajdan rovatunkban egy csokorra valót közlünk a korabeli, súlyos bűnesetekből és balesetekből.

Szeri Árpád

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről és balesetekről.

Fekete krónika
A korabeli fekete krónika több mint százharminc évvel ezelőtti hírében már hangot kapott az állatvédelem szükségessége
Forrás: Shutterstock

Hajdan rovatunk első híre Szakcsra kalauzolja az olvasót, ahol egy apagyilkosság borzolta fel az addig békés falusi életet. Szekszárdon kegyetlen fuvarosok kíméletlen bánásmódja váltott ki közfelháborodást. Ezután Pálfára érkezünk, ahol egy idős asztalosmester súlyos betegsége miatt vetett véget életének. Végül Tolnán, a Duna partján bontakozott ki egy elismerésre méltó bátorságtörténet, vízi mentéssel

Fekete krónika, az apa halálával

Apagyilkos. Szörnyű kegyetlenséggel oltotta ki Vincze Imre szakcsi lakosnak életét saját János nevű fia. Vincze Imrét ugyanis a napokban a szérűs kertben találták meg vérében holtan, szétvagdalt koponyával. A gyilkosság hírére összefutott a falu népe, s mindenki találgatta a gyilkost. A gyanú az első pillanatban a meggyilkolt fiára esett, kit a bíróság le is tartóztatott. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. augusztus 11.)

Állatkínzás. Valóságos állatkínzást követnek el azok a téglaszállító fuvarosok, kik a szegzárdi épülő takarékpénztárhoz a téglákat hordják. A szívtelen fuvarosok annyira megrakják kocsijokat, hogy az agyoncsigázott gebék alig képesek a Garay-téren felfelé húzni a terhes kocsit. Ha azután a szegény párák megállanak, van azután ostor csapás, biztatás s olyan éktelen káromkodás, hogy megbotránkozva fordulnak el a járókelők a jelenettől. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. augusztus 11.)

Mélyvíz: áldozat és újjászületők 

Öngyilkosság. Folyó hó 6-án éjfél után öreg Horváth János pálfai asztalos mester a Sióba ugrott s bele fúlt. Öngyilkosságának oka az, hogy folytonos orrvérzését az orvosok gyógyíthatatlannak találták s elkeseredésében aztán a Sió legmélyebb részén keresett nyughelyei. Öngyilkosságának elkövetése előtt rövid szavakkal elbúcsúzott a hozzátartozóitól és a hazától. Tragédiájának szemtanúja, volt Enyedi Pál pálfai halász, a ki a Sió ellenkező oldalán halászott. Enyedi figyelemmel kísérte az illetőnek minden mozdulatát s állítása szerint az eset alig néhány pillanat műve volt. Egy nagy lélekzetvételt hallott s azután semmit sem látva néma csend lett. (Közérdek, 1905. augusztus 12.)

Életmentés. Schwarcz Márkusz, tolnai kereskedő Frigyes nevű 10 éves fia fürdés közben oly helyen ugrott a vízbe, a hol feneket nem kapott. Segélykiáltására Glosán József 12 éves fiú a vízbe ugrott, hogy kimentse; de a fuldokló annyira belé kapaszkodott, hogy képtelen volt az úszásra. Ennek láttára Vas Mihály szabólegény a vízbe vetette magát, hogy kihozza a fuldoklókat. Mindhárman ott lelik halálukat, ha nem sikerül Vasnak nagy megerőltetéssel a fenyőkhöz jutni. Épen akkor érkezett oda Stern Miksa fakereskedő, aki mindhármukat a fenyőkre felhúzta. (Tolnavármegye, 1905. augusztus 6.)

 

Hajdan

A dosszié további cikkei
