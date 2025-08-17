Brutális gyilkosság: egy fejszével sújtott le alvó mostohaanyja fejére a férfi

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Közérdek, a Tolnamegyei Közlöny és a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről és balesetekről.

A fekete krónika korabeli történeteiben a mezőgazdasági szerszámok egyúttal fegyverek is, dühödt eleink vasvillával is egymásra támadtak

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Hajdan rovatunk hírei ismét sok mindenről tanúskodnak. Például arról, hogy a lovak ereje olykor végzetes következményekkel jár: Szekszárdon egy megbokrosodott kocsi súlyos sérüléseket okozott, míg Miszlán egy kocsis vesztette életét, amikor saját lova támadt rá. Az állati indulatok után azonban az emberi szenvedélyek sötétebb oldalával is szembesülünk. Dunaföldváron mostohafia fejszével végzett egy idős asszonnyal, míg Sütvénypusztán az aratók ünnepe vérontásba torkollott.

A lovak ereje végzetes lehet

Megbokrosodott lovak. Pollacsek Mór és Beck Salamon szedresi kereskedők kocsival jöttek Szekszárdra és midőn Füry István kőfaragó boltjához értek, itt a lovak megbokrosodtak és őrült sebességgel a Szárnyasutcába ragadták a kocsit, ahol neki mentek egy fának, melynek következtében a bennülők kifordultak, a kocsi pedig ketté szakadt. Pollacsek a lábán, Beck belsőleg, a kocsis pedig a fején és a vállán szenvedett súlyos sérüléseket. (Tolnamegyei Közlöny, 1905. augusztus 24.)

Agyonrúgta a ló. Forster Ferencz gazdasági kocsis, miszlai lakost, amikor az istállóban lovait tisztogatta, az egyik ló a jászolhoz nyomta, majd mikor összeesett, megtiporta annyira, hogy másnap meghalt. (Közérdek, 1905. augusztus 26.)

Fekete krónika, vérbosszúval

Anyagyilkos. A szomszédok Dunaföldváron özv. Jónás Mihályné házát még hét órakor is csukva találták. Ezért, rosszat sejtve betörték a kaput s rémülve látták, hogy Jónásné konyhája küszöbén élettelenül fekszik s homlokán tátongó sebéből vérzik. Lármát ütve a gyilkos után puhatolództak, kit valamennyien mostoha fiában Jónás Györgyben véltek feltalálni. A csendőrség a gyanúokok alapján rögtön el is fogta Jónás Györgyöt, ki töredelmesen be is vallotta, hogy ő volt a gyilkos. Estefelé belopódzott mostohája udvarába s tudva annak szokását., hogy nyáron át a konyhaküszöbön szokott aludni, könnyen fért hozzá. Éjjel, mikor mostohája legmélyebben aludt, odament hozzá s éles fejszével úgy halántékon ütötte, hogy a szegény asszony rögtön szörnyet halt. Tettét bosszúból követte el, mert mostohája egy zsák rozzsal állítólag megrövidítette. (Tolnavármegye, 1895. augusztus 18.)