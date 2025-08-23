augusztus 23., szombat

Hajdan

2 órája

Agyonlőtt egy embert a halőr, a körülmények rejtélyesek

Folytatjuk tallózásunkat a régi, megsárgult újságokban. Fekete krónika sötétlik ki ezekből a lapokból. Hajdan rovatunkban egy csokorra valót közlünk a korabeli, súlyos bűnesetekből és balesetekből.

Szeri Árpád

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Tolnamegyei Közlöny és a Tolnamegyei Ujság egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről és balesetekről.

fekete krónika
A korabeli fekete krónika hírt adott a halőr végzetes fegyverhasználatáról, a körülmények ellentmondásosak voltak. Forrás:  Shutterstock

Hajdan rovatunk hírei a múlt század tragédiáit és emberi szenvedéseit idézik fel. Olvashatunk arról, hogyan sodort a Dunába egy kislányt a víz, milyen halálos következményekkel járt a vihar tombolása, miként válhatott a féltékenység erőszakká, és hogyan végződhetett egy rejtélyes dulakodás tragédiával.

Víz, villám, féltékenység, ütlegelés

Elvitte a víz a kisleányt. Elchinger Julianna 10 éves dunakömlődi kisleány az 5 éves testvérkéjével elment játszani a Danapartra. A viz által alámosott part egyszerre csak leszakadt és a kis Juliska belezuhant a Dunába, ahol megfulladt. Dunaföldváron fogták ki a szerencsétlenül járt leányka holttestét. (Tolnamegyei Ujság, 1925. augusztus 29.)

Halálos villámcsapás. A dühöngött vihar alkalmával a villám sűrűn lecsapott az újdombóvári Esterházy telep környékén. Az egyik villám egy épülő házba ütött, ahol Hodory György 16 éves munkást halálra sújtotta. (Tolnamegyei Ujság, 1925. augusztus 29.)

A féltékeny férj. Balassa István szakcsi lakos igen féltékeny volt feleségére. S hogy a „valót” megtudja, elment egy kocsolai javasasszonyhoz, ki persze jó pénzért tudomására hozta, miszerint felesége gyakran megcsalja. Balassa nagy bosszútól lihegve tért haza, otthon bezárta az ajtót s tudomására hozta feleségének, hogy meglakol. Ütlegelni kezdte feleségét, kinek volt még annyi ereje, hogy az ablakig vánszorgott és segítségért kiáltott. Az elősiető szomszédok az ablakon át behatoltak és a félholtra vert asszonyt elvették a bestiától, ki már ekkor kötelet kötött felesége nyakára. Az asszony súlyos betegen fekszik a szomszédban, a vadállatias férj pedig a hűvösön gondolkodhatik, hogy hátha hazudott a kocsolai javasasszony. (Tolnamegyei Közlöny, 1905. augusztus 24.)

Fekete krónika rejtélyes körülményekkel

Agyonlőtt egy embert a halőr. Rejtélyes gyilkosság történt a leperdpusztai gazdaság halastavánál. Zombori József halőr szolgálati fegyverével agyonlőtte Bán József 24 éves gazdasági cselédet. Zombori a kihallgatáson elmondta, hogy a parthoz láncolt ladikon egy ismeretlen embert látott, akit igazolásra szólított, mire az gorombán válaszolt. A parttól 10 lépésre Bán József megtámadta őt késével és vállát keresztülszúrta. Erre heves dulakodás támadt közte és Bán között, miközben fegyvert tartó kezével még egy második szúrást akart elhárítani, a fegyver véletlenül elsült és a lövedék halálra sebezte a támadó Bán Józsefet. 

A tüzetes vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a holttest a parttól 50 lépésre feküdt, amit Zombori azzal igyekszik kimagyarázni, hogy már nem emlékszik tisztán a parttól való távolságra. Az az állítása sem felelt meg a valóságnak, hogy az áldozattal dulakodott, mert Bán teteme körül a dulakodásnak semmi nyoma sem volt. Az eset nagy izgalomban tartja a Leperdpuszta és környéke népét, mert Bán Józsefet nagyon szorgalmas, jóravaló embernek ismerték, míg a halőrről nem valami kedvezően nyilatkoznak. (Tolnamegyei Ujság, 1935. augusztus 28.)

 

Hajdan

A dosszié további cikkei
