Agyonlőtt egy embert a halőr, a körülmények rejtélyesek

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Tolnamegyei Közlöny és a Tolnamegyei Ujság egyaránt hírt adott a különböző, súlyos bűnesetekről és balesetekről.

A korabeli fekete krónika hírt adott a halőr végzetes fegyverhasználatáról, a körülmények ellentmondásosak voltak. Forrás: Shutterstock

Hajdan rovatunk hírei a múlt század tragédiáit és emberi szenvedéseit idézik fel. Olvashatunk arról, hogyan sodort a Dunába egy kislányt a víz, milyen halálos következményekkel járt a vihar tombolása, miként válhatott a féltékenység erőszakká, és hogyan végződhetett egy rejtélyes dulakodás tragédiával.

Víz, villám, féltékenység, ütlegelés

Elvitte a víz a kisleányt. Elchinger Julianna 10 éves dunakömlődi kisleány az 5 éves testvérkéjével elment játszani a Danapartra. A viz által alámosott part egyszerre csak leszakadt és a kis Juliska belezuhant a Dunába, ahol megfulladt. Dunaföldváron fogták ki a szerencsétlenül járt leányka holttestét. (Tolnamegyei Ujság, 1925. augusztus 29.)

Halálos villámcsapás. A dühöngött vihar alkalmával a villám sűrűn lecsapott az újdombóvári Esterházy telep környékén. Az egyik villám egy épülő házba ütött, ahol Hodory György 16 éves munkást halálra sújtotta. (Tolnamegyei Ujság, 1925. augusztus 29.)