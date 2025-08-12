4 órája
Máshová helyeznék az autók féklámpáját
Új szintre emelnék a közlekedésbiztonságot az osztrák kutatók. Szerintük első féklámpákkal jelentősen csökkenthető lenne a balesetek száma az utakon.
Európában lassan 30 éve velünk van az autók harmadik féklámpája, amelynek a hivatalos neve: Center High Mount Stop Lamp (CHMSL). Ez a közlekedésbiztonsági innováció az Egyesült Államokban született 1986-ban és onnan gyűrűzött tovább. Ezek azok a féklámpák, amelyek az autó hátsó ablakának közelében alul vagy felül, esetleg a csomagtérajtóban vagy szárnyon helyezkedik el és pirosan világít ha fékezünk.
Féklámpák az autó elején: a szemből érkezőknek adna információt
Osztrák kutatók szerint azonban egy újabb, sokkal radikálisabb megoldás tovább csökkenthetné az ütközések számát: szereljünk féklámpát az autók elejére is.
A jármű elejére szerelt féklámpák egyértelmű visszajelzést adnának a szemből érkezőknek vagy a keresztező forgalomnak. Így például kevesebb eséllyel fordulna elő, hogy valaki rosszul méri fel az érkező autó sebességét, hiszen jó előre látná, hogy az mikor kezdett el fékezni.
A grazi Műszaki Egyetem Járműbiztonsági Intézetének kutatói 200 valódi közlekedési balesetet elemeztek ki részletesen, és szimulációk segítségével vizsgálták, hogyan alakultak volna az események, ha az érintett autók elején is lett volna féklámpa.
A kutatás szerint a balesetek száma 7,5–17 százalékkal csökkenhetett volna, attól függően, mennyire gyorsan reagál a másik fél a féklámpa jelzésére.
Ugyanakkor a szimulációk szerint az esetek körülbelül harmadában a sofőrök nem látták volna az első féklámpát, így ez felvetett egy újabb lehetőséget: a jövő járművein nem csak az első, hanem az oldalsó féklámpák bevezetését is javasolják a kutatók.
Már élesben is tesztelték Szlovákiában
A grazi kutatók egy korábbi, Szlovákiában végzett kísérletre is hivatkoznak, amely során 3072 autót szereltek fel első féklámpával és közel egy éven át gyűjtötték a tapasztalatokat. A vizsgálat nem közölt konkrét baleseti statisztikákat, de a vezetők túlnyomó többsége pozitív tapasztalatokról számolt be: a résztvevők 75 százaléka támogatta az első féklámpák bevezetését az új autókra.