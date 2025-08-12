Máshová helyeznék az autók féklámpáját

Európában lassan 30 éve velünk van az autók harmadik féklámpája, amelynek a hivatalos neve: Center High Mount Stop Lamp (CHMSL). Ez a közlekedésbiztonsági innováció az Egyesült Államokban született 1986-ban és onnan gyűrűzött tovább. Ezek azok a féklámpák, amelyek az autó hátsó ablakának közelében alul vagy felül, esetleg a csomagtérajtóban vagy szárnyon helyezkedik el és pirosan világít ha fékezünk.

A jármű elejére szerelt féklámpák egyértelmű visszajelzést adnának a szemből érkezőknek, az osztrák kutatók szerint

Forrás: zaol.hu

Féklámpák az autó elején: a szemből érkezőknek adna információt

Osztrák kutatók szerint azonban egy újabb, sokkal radikálisabb megoldás tovább csökkenthetné az ütközések számát: szereljünk féklámpát az autók elejére is.

A jármű elejére szerelt féklámpák egyértelmű visszajelzést adnának a szemből érkezőknek vagy a keresztező forgalomnak. Így például kevesebb eséllyel fordulna elő, hogy valaki rosszul méri fel az érkező autó sebességét, hiszen jó előre látná, hogy az mikor kezdett el fékezni.

A grazi Műszaki Egyetem Járműbiztonsági Intézetének kutatói 200 valódi közlekedési balesetet elemeztek ki részletesen, és szimulációk segítségével vizsgálták, hogyan alakultak volna az események, ha az érintett autók elején is lett volna féklámpa.