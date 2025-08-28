augusztus 28., csütörtök

Álláspont

2 órája

Fekvőtámasz gyakorlat, mint megoldó kulcs

Az élet tele van váratlan kihívásokkal. A fekvőtámasz gyakorlat például nemcsak testmozgás, hanem filozofikus tartalmú rituálé is. Minden mozdulat emlékeztet rá, hogy a küzdelem néha maga az érték.

Szeri Árpád

Egy hír azt állítja, hogy a fekvőtámasz gyakorlat minden fájdalma ellenére az élet értelmének kulcsa lehet. Mert mi adhatna nagyobb nyomatékát napunknak, ha nem a saját testsúlyunkkal vívott küzdelem? A fekvőtámasz állítólag univerzális jellegű: erősíti a karokat, vállakat, mellkast, hátat, és még az önbizalmat is, legalábbis, ha túléljük az első napok izomlázát.

fekvőtámasz gyakorlat
A fekvőtámasz gyakorlat választ adhat a lét nagy kérdéseire
Forrás:  Origo.hu

Fekvőtámasz gyakorlat segíthet

Mert az ugyanis garantált. Nem apró, romantikus fájdalom, hanem az a fajta kínszenvedés, ami arra figyelmeztet, hogy a testünk nem csupán eszköz, hanem egy olyan önálló organizmus, ami az évek múlásával egyre gyakrabban csak azért van, hogy emlékeztessen bennünket saját korlátainkra. A megoldás az izomlázra pedig nem más, mint még több fekvőtámasz. Így akár minden reggel úgy kezdődhetne, hogy a fájdalomra reagálva újabb fájdalmat szerzünk. A lazacos szendvicseket majszoló megmondó guruk szerint semmi sem építi úgy a személyiséget, mint a fájdalommal való önkéntes szembenézés. Ha valaki ebben kételkedik, akkor nem érti a modern világ lényegét.

Amennyiben túléljük a fekvőtámaszos első hetet és újra nekifutunk, akkor példázzuk az emberi természet egyik csodáját: imádjuk büntetni magunkat, miközben meggyőződéssel hisszük, hogy fejlődünk. Igaz, vigasztalhatjuk magunkat azzal, hogy a filozofikus bölcsesség egyszer majd tapasztalati élménnyé válik. Ami nagyjából azt jelenti, hogy minden fájdalom, legyen az izomláz vagy életpofon, újabb csapást mér a felszedett kilókra.

 

