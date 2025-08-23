Helyi közélet
23 perce
Fenyő, Vikidál és a polgárőrök – különleges ünnepi pillanatok Tolnában
Vármegyénk polgárőrei augusztus huszadik napján sem pihentek. A Tolna Vármegyei Polgárőr Szövetség bejegyzése szerint Dombóvártól Dunaföldvárig, Szekszárdtól Tamásiig szolgálatot teljesítettek önállóan, rendőrökkel, a NAV munkatársaival.
Abban a szerencsés helyzetben találhatták magukat a dombóváriak, hogy Fenyő Miklóssal, a simontornyaiak pedig Vikidál Gyulával fotózkodhattak és pár szót beszélgethettek.
