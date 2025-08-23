augusztus 23., szombat

Fenyő, Vikidál és a polgárőrök – különleges ünnepi pillanatok Tolnában

Vármegyénk polgárőrei augusztus huszadik napján sem pihentek. A Tolna Vármegyei Polgárőr Szövetség bejegyzése szerint Dombóvártól Dunaföldvárig, Szekszárdtól Tamásiig szolgálatot teljesítettek önállóan, rendőrökkel, a NAV munkatársaival. 

A dombóváriak Fenyő Mikóssal váltottak néhány szót
Forrás:  Facebook

Abban a szerencsés helyzetben találhatták magukat a dombóváriak, hogy Fenyő Miklóssal, a simontornyaiak pedig Vikidál Gyulával fotózkodhattak és pár szót beszélgethettek. 

A simontornyaiak Vikidál Gyulával fotózkodtak. Forrás:  Facebook

 

