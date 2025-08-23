Foci, pörkölt és friss kenyér – hatalmas sikerrel zárult a 36. Kenyérszelő Kupa Murgán

Ezúttal a rendezvény szervezését Ignácz Attila, Murga fiatal lakója irányította, aki nemcsak a sportesemény lebonyolításában jeleskedett, hanem mindent megtett annak érdekében, hogy a résztvevők és a vendégek számára igazán emlékezetes sport napot biztosítson, tájékoztatott Orsós György.

36. alkalommal rendezték meg a Kenyérszelő Kispályás Labdarúgó Tornát

Forrás: Beküldött fotó

A polgármester asszony, Ignáczné Orsós Margit, a Murga a mi kis falunk oldalon külön köszönetet írt neki, valamint mindenkinek, aki segítette a rendezvény sikeres megvalósítását.

Az idei évben a vendégeket egy különleges, vegyes vörösboros marha- és sertéspörkölttel várták, amelyet a Murgai származású mesterszakács, Ajpek Dávid készített el. A pörkölt igazi ínycsiklandó fogás volt, és hozzájárult a rendezvény hangulatához.

A Kenyérszelő Kupa hagyományának megfelelően, a friss kenyér sem maradhatott el. Az augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódva, amely már a magyar kenyér ünnepévé is vált, a falu kemencéjében különleges, krumplis kovásszal készült kenyeret sütöttek. A faluban ezt a nem szokványos "punyát", más néven cigány kenyeret Ignáczné Orsós Margit polgármester asszony készítette el anyukájával, aki Tengelicről érkezett azért, hogy finom kenyereket tudjon sütni a jelenlevő vendégek és csapatok részére.

Ízletes kenyér készült

Forrás: Beküldött fotó

– Büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen esemény minden évben helyet adhat a közösségi összefogásnak és a helyi hagyományok megőrzésének. Ha minden terv szerint halad, a 37. Kenyérszelő Kupán Isztl Péter jóvoltából talán női csapatok is részt vehetnek a kispályás labdarúgó mérkőzésen – írta Orsós György.

– A következő esemény, amelyre hivatalosak vagyunk a felsőnánai béke túra, mely során Murga is indul majd a kolbásztöltő versenyen, mivel a nemrégiben megrendezett kétyi kolbásztöltő versenyen nagy sikere volt a különleges mediterrán receptnek.