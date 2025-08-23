augusztus 23., szombat

Bence névnap

21°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség összefogás

1 órája

Foci, pörkölt és friss kenyér – hatalmas sikerrel zárult a 36. Kenyérszelő Kupa Murgán

Címkék#Kenyérszelő Kupa#verseny#hagyomány

Tolna megye legkisebb települése ismét a közösség összefogásának helyszínévé vált. A faluban már 36. alkalommal rendezték meg a Kenyérszelő Kispályás Labdarúgó Tornát, amely évről évre nemcsak a sportág szerelmeseit, hanem a helyi közösség tagjait is összehozza.

Teol.hu

Ezúttal a rendezvény szervezését Ignácz Attila, Murga fiatal lakója irányította, aki nemcsak a sportesemény lebonyolításában jeleskedett, hanem mindent megtett annak érdekében, hogy a résztvevők és a vendégek számára igazán emlékezetes sport napot biztosítson, tájékoztatott Orsós György.

 36. alkalommal rendezték meg a Kenyérszelő Kispályás Labdarúgó Tornát
Forrás: Beküldött fotó

A polgármester asszony, Ignáczné Orsós Margit, a Murga a mi kis falunk oldalon külön köszönetet írt neki, valamint mindenkinek, aki segítette a rendezvény sikeres megvalósítását. 

Az idei évben a vendégeket egy különleges, vegyes vörösboros marha- és sertéspörkölttel várták, amelyet a Murgai származású mesterszakács, Ajpek Dávid készített el. A pörkölt igazi ínycsiklandó fogás volt, és hozzájárult a rendezvény hangulatához.

A Kenyérszelő Kupa hagyományának megfelelően, a friss kenyér sem maradhatott el. Az augusztus 20-ai ünnepséghez kapcsolódva, amely már a magyar kenyér ünnepévé is vált, a falu kemencéjében különleges, krumplis kovásszal készült kenyeret sütöttek. A faluban ezt a nem szokványos "punyát", más néven cigány kenyeret Ignáczné Orsós Margit polgármester asszony készítette el anyukájával, aki Tengelicről érkezett azért, hogy finom kenyereket tudjon sütni a jelenlevő vendégek és csapatok részére.

Ízletes kenyér készült
Forrás: Beküldött fotó

– Büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen esemény minden évben helyet adhat a közösségi összefogásnak és a helyi hagyományok megőrzésének. Ha minden terv szerint halad, a 37. Kenyérszelő Kupán Isztl Péter jóvoltából talán női csapatok is részt vehetnek a kispályás labdarúgó mérkőzésen – írta Orsós György.

– A következő esemény, amelyre hivatalosak vagyunk a felsőnánai béke túra, mely során Murga is indul majd a kolbásztöltő versenyen, mivel a nemrégiben megrendezett kétyi kolbásztöltő versenyen nagy sikere volt a különleges mediterrán receptnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu