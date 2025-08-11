augusztus 11., hétfő

Focimeccs hozta meg a falunap igazi hangulatát Kisdorogon

Címkék#falunap#focimeccs#sport#Kisdorog#labdarúgás

Teol.hu

Kisdorogon szombaton tartották a falunapot. Kora délután, a nagy melegben még csendesebb volt a rendezvény, de 17 órától a futballmeccs életet vitt a térbe. 

Focimeccsen szurkoltak a kisdorogi falunapon

Fotók: Kiss Albert

A játékosok és szurkolók lelkesedése felpezsdítette a hangulatot, és egy vidám, sporttal, játékkal, baráti és családi együttlétekkel teli délután kerekedett.

 

