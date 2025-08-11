Hétvégi szórakozás
7 perce
Focimeccs hozta meg a falunap igazi hangulatát Kisdorogon
Kisdorogon szombaton tartották a falunapot. Kora délután, a nagy melegben még csendesebb volt a rendezvény, de 17 órától a futballmeccs életet vitt a térbe.
Focimeccsen szurkoltak a kisdorogi falunaponFotók: Kiss Albert
A játékosok és szurkolók lelkesedése felpezsdítette a hangulatot, és egy vidám, sporttal, játékkal, baráti és családi együttlétekkel teli délután kerekedett.
