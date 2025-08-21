augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

24°
+35
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zajlik a felkészülés

1 órája

Folyik a munka Paks II-nél (videó)

Címkék#blokk#Paks II Atomerőmű Zrt#beton#konténer

Teol.hu
Folyik a munka Paks II-nél (videó)

Forrás: Facebook

Mint arról már mi is beszámoltunk, zajlik a felkészülés az 5. blokk területén az első beton öntésére, folyamatban a munkálatokat kiszolgáló felvonulási terület kiépítése. Paks II. Atomerőmű Zrt. beszámolója szerint a szükséges területrendezés után konténereket telepítenek, gépek, eszközök deponálására alkalmas területeket alakítanak ki. A társaság az építkezésről videót is közzétett a Facebookon.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu