Folyik a munka Paks II-nél (videó)

Mint arról már mi is beszámoltunk, zajlik a felkészülés az 5. blokk területén az első beton öntésére, folyamatban a munkálatokat kiszolgáló felvonulási terület kiépítése. Paks II. Atomerőmű Zrt. beszámolója szerint a szükséges területrendezés után konténereket telepítenek, gépek, eszközök deponálására alkalmas területeket alakítanak ki. A társaság az építkezésről videót is közzétett a Facebookon.