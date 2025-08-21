Zajlik a felkészülés
1 órája
Folyik a munka Paks II-nél (videó)
Forrás: Facebook
Mint arról már mi is beszámoltunk, zajlik a felkészülés az 5. blokk területén az első beton öntésére, folyamatban a munkálatokat kiszolgáló felvonulási terület kiépítése. Paks II. Atomerőmű Zrt. beszámolója szerint a szükséges területrendezés után konténereket telepítenek, gépek, eszközök deponálására alkalmas területeket alakítanak ki. A társaság az építkezésről videót is közzétett a Facebookon.
