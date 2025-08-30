augusztus 30., szombat

Fontos fejlesztések valósultak meg a külső városrészben (képgalériával + videóval)

Bencze Péter

Szekszárdon, a Kendergyár városrészben több, a helyiek életét megkönnyítő fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban. A körzet önkormányzati képviselője, Janó Attiláné arról számolt be, hogy a lakók kérésére sikerült megoldásokat találni a régóta fennálló problémákra.

Az új híd már egy ideje a helyieket szolgálja
Az új híd már egy ideje a helyieket szolgálja
Fotó: Denes Martonfai

A területen először a földes út kapott zúzottkő borítást, ezt követően helységjelző táblákat helyeztek ki, mostanra pedig egy új híd is elkészült. Az átkelőnek köszönhetően biztonságosan megközelíthetőek az ingatlanok, akár gyalogosan, akár járművel. A fejlesztésnek köszönhetően a mentők és a szemétszállító járművek is el tudnak jutni az utolsó házakig.

A képviselő köszönetet mondott a hivatal szakmai munkájáért, a kivitelezők erőfeszítéseiért, valamint a lakók együttműködéséért is.

Kendergyári fejlesztések

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

A dosszié további cikkei
