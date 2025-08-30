1 órája
Fontos fejlesztések valósultak meg a külső városrészben (képgalériával + videóval)
Szekszárdon, a Kendergyár városrészben több, a helyiek életét megkönnyítő fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban. A körzet önkormányzati képviselője, Janó Attiláné arról számolt be, hogy a lakók kérésére sikerült megoldásokat találni a régóta fennálló problémákra.
A területen először a földes út kapott zúzottkő borítást, ezt követően helységjelző táblákat helyeztek ki, mostanra pedig egy új híd is elkészült. Az átkelőnek köszönhetően biztonságosan megközelíthetőek az ingatlanok, akár gyalogosan, akár járművel. A fejlesztésnek köszönhetően a mentők és a szemétszállító járművek is el tudnak jutni az utolsó házakig.
A képviselő köszönetet mondott a hivatal szakmai munkájáért, a kivitelezők erőfeszítéseiért, valamint a lakók együttműködéséért is.
Kendergyári fejlesztésekFotók: Mártonfai Dénes
Teol.hu videó
