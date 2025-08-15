Fontos problémákat oldott meg a szekszárdi önkormányzati képviselő

A szekszárdi Alisca utcában élők kérésére tett intézkedéseket Szabó Noémi, a körzet önkormányzati képviselője. A körzetben több kisebb, de a lakók számára fontos problémát sikerült megoldani: visszakerültek a parkoló kavicsai, újrafestették a parkolósávokat a kéréseknek megfelelően, a háztömb mögött új szemeteseket helyeztek ki, valamint megtisztították és rendezték a játszóteret.

Szabó Noémi intézkedésének köszönhetően újrafestették az útburkolati jeleket. Forrás: Facebook

A képviselő közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy személyesen köszönték meg neki az ott élők a gyors közbenjárást, ő pedig a városüzemeltetésnek tolmácsolta elismerését az elvégzett munkáért.