Fontos problémákat oldott meg a szekszárdi önkormányzati képviselő

Címkék#Szekszárd#Szabó Noémi#önkormányzat

Bencze Péter

A szekszárdi Alisca utcában élők kérésére tett intézkedéseket Szabó Noémi, a körzet önkormányzati képviselője. A körzetben több kisebb, de a lakók számára fontos problémát sikerült megoldani: visszakerültek a parkoló kavicsai, újrafestették a parkolósávokat a kéréseknek megfelelően, a háztömb mögött új szemeteseket helyeztek ki, valamint megtisztították és rendezték a játszóteret.

Szabó Noémi intézkedésének köszönhetően újrafestették az útburkolati jeleket. Forrás:  Facebook

A képviselő közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy személyesen köszönték meg neki az ott élők a gyors közbenjárást, ő pedig a városüzemeltetésnek tolmácsolta elismerését az elvégzett munkáért.

 

