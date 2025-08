Orvosok figyelmeztetnek: a hőség az elménket is megtámadja

A forró agy a globális felmelegedés új terméke: nem érzelmi, hanem klinikai értelemben. A régi szép, hűvös időkben ez a gondolkodásért felelős központ lenyűgöző bonyolultságú biológiai építményként működött. Egy kiváló sci-fi szerző szerint évmilliók kellettek ahhoz, hogy az emberi butaság vezérlő központjává váljon.

Forró agy követi a forró szívet

A helyzet azóta csak fokozódik. Félő ugyanis, hogy ezt az „eredményt” a globális felmelegedés szó szerint az elménkbe égeti, és visszafordíthatatlanná teszi. A kutatások szerint ugyanis a klímaváltozás, ez a korszakos méretű, lassított öngól, már nemcsak a jégsapkákra és a pingvinekre, de a gondolkodásért felelős belső huzalozásunkra is ráirányította a hajszárítót. Ez pedig pusztító hatással van az agyra. Mármint távlatilag, mondják megnyugtatóan a tudósok. Akik, érthető módon, nem kívánják még ezzel is stresszelni az amúgy is ügyes-bajos dolgokkal terhelt — lásd: mikor tegyem fel kedvenc kávéfőzőm vagy macskám fotóját a netre — embereket. De hát kinek ne lennének gyanús ismerősei már most is?

Akárhogyan is van, a klímaváltozás azt vetíti előre, hogy egyre többször élhetjük át ezt a forró agy-programot, ami komoly kihívás elé állítja az egészségügyi rendszert. Mert nem elég, hogy légkondit kell üzemeltetni, az orvosoknak is fel kell készülniük arra, hogy kezeljék a hőség okozta elmeelváltozásokat is.

A mi agyunk persze más, mint a többi. Ezért, amikor úgy érezzük — utólag —, hogy kiállhatatlanul viselkedünk a nyári kánikulában, ne legyünk túl szigorúak önmagunkhoz. Gondoljunk arra, hogy ez a hőre lágyuló szellemi plasztik éppen most igyekszik túlélni az evolúció meghatározta, saját forró fejlesztését.