Fotográfia

25 perce

Fadoboztól a kütyüig

Kétszáz év sem kellett és az első nehézkes masináktól eljutottunk odáig, hogy szinte bárki előtt adott a fényképezés lehetősége. A magyarok ráadásul ott voltak a fotográfia úttörői között.

Révészné Hanol Erzsébet

Augusztus 29. a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége kezdeményezésére 2003 óta a magyar fotográfia napja. Száznyolcvanöt éve, 1840-ben ezen a napon készült hazánkban először nyilvános rendezvényen fénykép, akkori nevén dagerrotípia a Magyar Tudós Társaság tizenegyedik nagygyűlésén Vállas Antal jóvoltából. Az akadémia rendes tagja a Dunát és a Királyi Várat vette fel egy megvilágítás előtt fényérzékennyé tett, ezüstözött rézlemezre.

A fotográfia előfutára
Az első ismert dagerrotípia, a fotográfia előfutára

Percekig kellett mozdulatlanul állni

Ezzel pedig Magyarországon is hódító útjára indult a valósághű képalkotás, csupán egy évvel azután, hogy 1839 augusztusában Franciaországban bemutatták a dagerrotípia készítésének módját, amely vegyészeti eljárás révén lett tartós kép. Az első fényképezőgépek fadobozok voltak, amelyeknek egyetlen üvegdarabból csiszolt lencséi igen kevés fényt eresztettek a fényérzékeny lemezre, ezért a megvilágítási idő több percig tartott, hosszú ideig tartó mozdulatlanságra kényszerítve az alanyokat. De ez sem rettentette el azokat, akik végre a fényképész gépe elé állhattak. Még jó pár évtizedig különleges, nem mindennapi lehetőség volt ilyen maradandó módon megörökíteni egy-egy eseményt vagy személyt.

Van mit ünnepelni a magyar fotográfia napján

A technika azonban rohamosan fejlődött. Ráadásul az objektívtől a tükörreflexig, a hologramtól a polaroid technikáig számos fejlesztés és találmány magyar tudósokhoz köthető. Napjainkra a befűzős, filmtekercses gépeket lassanként felváltották a digitális eszközök, mostanra pedig már szinte mindannyiunk kezében ott a fotózás lehetősége a telefonoknak köszönhetően. Lehet vele – szinte korlátlanul – vaktában lövöldözni, vagy átgondoltan képet komponálni. Akárhogy is, megvalósult a cél, tömegek számára lett elérhető a fényképezés.

 

