Megszakad a szív – könnyfakasztó sorokkal búcsúzik Dóritól az egykori kosaras (videóval és képgalériával)

Könnyek áztatták az aszfaltot vasárnap este a szekszárdi sportcsarnok előtt. Közel ötszázan gyújtottak gyertyát, s rótták le kegyeletüket a KSC Szekszárd 12 éves korában elhunyt tehetsége, Fricsi Dóra emléke előtt. A szekszárdi klub teljes vezetése, a szakmai stáb, az első csapat játékosai – élükön a kapitánnyal, Theodoreán Alexandrával – mind-mind fejet hajtottak, s ott volt az emlékezők között Studer Ágnes, a KSC egykori klasszisa, a magyar válogatott elsőszámú irányítója is. De nemcsak kosarasok jöttek, a szekszárdi hokisok és a focisták is elbúcsúztak.

Fotó: Kiss Albert

Fricsi Dóra imádta a kosárlabdát

Fricsi Dóra pár napja még vidáman kosarazott társaival, barátaival. Ez a kedd is egy olyan nap volt számára, mint a többi. Azt csinálhatta, amit szeret, játszhatott, játszhatta kedvenc sportját, a kosárlabdát. Aztán megtörtént a tragédia. Mentőhelikopter, mentőautó, aggódó tekintetek. A gyors és szakszerű segítségnyújtás után mindenki reménykedett, hogy csak múló, rossz emlék lesz az a délelőtt, de a sors másképp rendelkezett.

Szombaton jött a hír, hogy a cserfes, mindig vidám kislány pénteken délután örökre lehunyta a szemét. Tizenkét évesen. Szinte még bele sem kóstolt igazán az életbe. Kegyetlen ez a világ – az egyik nap még mosoly, a másik nap már könnyek. Rettenetes fájdalom, ami sosem múlik majd. Gyászolnak a szerettei, gyászolnak a társai, a barátai. Gyászol a klub, gyászol a város, és gyászol minden jóérzésű ember.