Emlékezés

Megszakad a szív – könnyfakasztó sorokkal búcsúzik Dóritól az egykori kosaras (videóval és képgalériával)

Könnyfakasztó sorokkal búcsúzott az egykori szekszárdi kosárlabdázó, Nagy Anita a KSC Szekszárd 12 éves korában elhunyt tehetségétől, Fricsi Dórától.

Rónai Gábor

Könnyek áztatták az aszfaltot vasárnap este a szekszárdi sportcsarnok előtt. Közel ötszázan gyújtottak gyertyát, s rótták le kegyeletüket a KSC Szekszárd 12 éves korában elhunyt tehetsége, Fricsi Dóra emléke előtt. A szekszárdi klub teljes vezetése, a szakmai stáb, az első csapat játékosai – élükön a kapitánnyal, Theodoreán Alexandrával – mind-mind fejet hajtottak, s ott volt az emlékezők között Studer Ágnes, a KSC egykori klasszisa, a magyar válogatott elsőszámú irányítója is. De nemcsak kosarasok jöttek, a szekszárdi hokisok és a focisták is elbúcsúztak. 

Fotó: Kiss Albert

Fricsi Dóra imádta a kosárlabdát

Fricsi Dóra pár napja még vidáman kosarazott társaival, barátaival. Ez a kedd is egy olyan nap volt számára, mint a többi. Azt csinálhatta, amit szeret, játszhatott, játszhatta kedvenc sportját, a kosárlabdát. Aztán megtörtént a tragédia. Mentőhelikopter, mentőautó, aggódó tekintetek. A gyors és szakszerű segítségnyújtás után mindenki reménykedett, hogy csak múló, rossz emlék lesz az a délelőtt, de a sors másképp rendelkezett. 

Szombaton jött a hír, hogy a cserfes, mindig vidám kislány pénteken délután örökre lehunyta a szemét. Tizenkét évesen. Szinte még bele sem kóstolt igazán az életbe. Kegyetlen ez a világ – az egyik nap még mosoly, a másik nap már könnyek. Rettenetes fájdalom, ami sosem múlik majd. Gyászolnak a szerettei, gyászolnak a társai, a barátai. Gyászol a klub, gyászol a város, és gyászol minden jóérzésű ember. 

Gyertyagyújtással emlékeztek Fricsi Dórára

Fotók: Kiss Albert

Nagy Anita ott volt abban a szekszárdi csapatban, amelyik a 2001/2002-es szezonban negyedik helyen végzett az NB I-ben. Ujhelyi Gábor irányításával akkor fennállása legjobb eredményét érte el a csapat. Olyan játékosokkal a soraiban, mint Kajdacsi Judit, Lódi Eszter Szemerédi Krisztina, Anna Bulatova vagy Sztojkovics Éva. Nagy Anita – aki ugyancsak ott volt a megemlékezésen – most könnyfakasztó sorokat tett közzé a közösségi oldalon. 

„...Megrendülve állunk, hullámzik a fájdalom, az értetlenség, a hitetlenség energiája. Dóri képe előtt gyűlnek a mécsesek, az égő gyertyák, a szál virágok. Halkan szól a zene és csendben, némán mindenkinek folyik a könnye...” – írta a Facebookon.

„...Az élet nem végtelen. Az elmúlás tanít erről a legtöbbet. Talán mert mélyről látni igazán milyen magas az ég és bár a múlt megváltoztathatatlan, a jövő azonban a mienk...” – szinte beleégnek a mondatok az ember retinájába. 

Érzelmek nélkül nem lehet végigolvasni. Minden mondat, minden szó azt sugallja, hogy becsüljük a mindennapokat, becsüljük a pillanatot. Becsüljük az életet. Mert nem tudjuk mikor ér véget. Fricsi Dórának, ennek a szeretnivaló, tündéri kislánynak ennyi jutott. Most mindent beborít a fájdalom, az emlékek. Nehéz ezt elfogadni. De az élet – bármilyen fájó is – megy tovább. Fricsi Dóra most már az égi kosárpályákon játszik tovább – talán a másik világban megvalósul minden álma. 

Érzelmek nélkül nem lehet végigolvasni. Minden mondat, minden szó azt sugallja, hogy az élet törékeny, hogy éljük a mindennapokat, éljük meg a pillanatot. Mert nem tudjuk mikor ér véget. Fricsi Dórának, ennek a szeretnivaló, tündéri kislánynak ennyi jutott. Most mindent beborít a fájdalom, az emlékek. Nehéz ezt elfogadni. De az élet – bármilyen fájó is – megy tovább. Fricsi Dóra most már az égi kosárpályákon játszik – talán a másik világban megvalósul minden álma. 

 

