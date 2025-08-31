Készüljön rá: Minden fúrt kutat ellenőriznek

Az új törvény értelmében minden új kút fúrását kötelező előzetesen bejelenteni a helyi önkormányzatnál. Ez a lépés elengedhetetlen a munkálatok megkezdéséhez. A be nem jelentett fúrt kút tulajdonosa komoly bírságra számíthat.

Fúrt kút: így kezdik el a munkát, a költségek a terület adottságától is függnek

Forrás: MW/illusztráció

Mikor kell fizetni a fúrt kút után?

A hatóság a bejelentés alapján háromféleképpen dönthet: engedélyezi a fúrást, elutasítja a kérelmet, vagy további engedélyeket kér (például vízjogi létesítési engedélyt).

Amikor nem kell vízjogi engedély: Egyes mezőgazdasági kutak esetében egyszerűsített eljárás alkalmazható, ha nem haladják meg az 50 méteres mélységet, kizárólag öntözésre használják, és nem érintik az ivóvízbázisokat. Ám még ebben az esetben is kötelező az önkormányzati bejelentés.

A be nem jelentett kutak komoly bírságot vonhatnak maguk után. A díjmentes engedélyeztetési lehetőség a múlt év végén lejárt. Ezután már komoly bírság vár azokra, akik bejelentés nélkül fúrnak kutat, vagy korábban létesített kutat használnak bejelentés nélkül. A bírság mértéke több százezer forintra is rúghat, különösen, ha a kút védett vízbázisokat veszélyeztet.

A régi háztartási kutak mentesülnek az engedélyeztetés alól

A 2024 előtt létesített, 50 méternél nem mélyebb, háztartási célra használt kutak mentességet kapnak: vagyis nem szükséges fennmaradási engedélyt kérni, és nem jár bírság, ha megfelelnek a fenti feltételeknek.

Hazánk értékes felszín alatti vízkészlettel rendelkezik, amit meg kell óvnunk a túlhasználattól és szennyeződéstől. A nyilvántartott, szabályosan létesített kutak segítenek ebben, és hozzájárulnak a fenntartható vízgazdálkodáshoz.

Összefoglalva: bár a kutak létesítésére és működtetésére vonatkozó előírásokat enyhítették, az Agroinform.hu korábbi felmérése szerint a szabálytalanul kutat építők 46 százaléka továbbra sem tervezi, hogy a jövőben bejelentené illegálisan létrehozott kútját a hatóságoknál. Pedig az új kerti kutakat be kell jelenteni. Az engedély nélküli fúrás komoly bírságot von maga után.