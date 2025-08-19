Fúrt kút: a tisztítását inkább bízzuk szakemberre

Sokan próbálják meg házilag tisztítani a kútjukat. Az egyik leggyakoribb hiba, amikor valaki fúrt kút tisztítása részeként vegyszert, például hipót önt a kútba a víz fertőtlenítésére. Ez kontroll nélkül veszélyes lehet: nemcsak a víz minőségét rontja, de a talajvizet is elszennyezheti. Ugyanígy problémás a magasnyomású mosóval történő tisztítás, ami kárt tehet a kút belső szerkezetében. Akár az egész szerkezet stabilitását is veszélyeztetheti.

Fúrt kút: ma már komoly büntetésre számíthat az, aki szabálytalanul fúrat új kutat, nem lehet kikerülni a hatósági engedélyeket.

Forrás: MW/illusztráció

A fúrt kút tisztítása házilag sok kockázatot rejt

Sokan próbálnak erős szivattyúzással megszabadulni a felgyülemlett iszaptól, de ez inkább ront a helyzeten, semmint javítana azon: felkeveri az üledéket, eltömíti a szűrőt. A házi barkácsmegoldások, például rudakkal vagy láncokkal történő tisztítás szintén kockázatos: ezek az eszközök könnyen megsérthetik a kút falát vagy akár bele is szakadhatnak a kútba – mondta Bánlaki László szekszárdi kútfúró.

Amit viszont bárki biztonságosan megtehet: kíméletes vízkiemelés a kút „megmozgatására” (időszakosan, nem túl hosszasan), a kútfej és környékének tisztán tartása, a víz rendszeres laborvizsgálata, az előszűrők, házi víztisztítók rendszeres karbantartása.

Komolyabb probléma (bűz, hirtelen lecsökkent vízhozam, zavaros víz) esetén pedig minden esetben érdemes szakemberhez fordulni.

A karbantartás hiánya és a helytelen tisztítás ugyanis tönkre teheti a kutat.

Ma is igény van a kútfúrásra, nem csak a régieket használják

Nem ment ki a divatból a kútfúrás, sőt ahogy egyre aszályosabbak a nyarak, egyre többen keresik fel a szakembert, hogy találjon vizet a területükön. Bánlaki László szekszárdi kútfúró elmondta, a kútfúrás költsége jellemzően 30–40 ezer forint méterenként.

A kútfúrás ára nem csak a fúrási munkálatokból áll. Sokan nem számolnak a vízjogi engedélyeztetés, a geofizikai vizsgálatok, a vízminőségi mérések költségeivel. A magas árak miatt sokan választanak olcsóbb, nem hivatalos kivitelezőt, ám ezek a „kontárok” gyakran végzettség, engedély és garancia nélkül dolgoznak. Silány anyagokat, nem megfelelő csöveket használnak, és nem végeznek megfelelő szigetelést vagy méréseket. Az így készült kutak gyorsan tönkremehetnek, vízminőségi problémákat okozhatnak, és végül jóval több pénzbe kerülnek, mint egy szabályosan, szakértővel kivitelezett kút.