A Nemzetközi Fúvós Fesztivál nyitókoncertjére idén is nagyon sokan voltak kíváncsiak (videó)

A Nemzetközi Fúvós Fesztivál nyitókoncertjére idén is nagyon sokan voltak kíváncsiak (videó)

Fotó: Denes Martonfai

Kedden este különleges hangverseny várta a közönséget Szekszárdon, a vármegyeháza udvarán. A tízéves jubileumát ünneplő Nemzetközi Fúvós Fesztivál nyitókoncertjét tartották itt.

Nemzetközi Fúvós Fesztivál – nyitókoncert a Vármegyeháza udvarán

Fotók: Mártonfai Dénes

