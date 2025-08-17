Teol.hu videó
A Nemzetközi Fúvós Fesztivál nyitókoncertjére idén is nagyon sokan voltak kíváncsiak (videó)
Fotó: Denes Martonfai
Kedden este különleges hangverseny várta a közönséget Szekszárdon, a vármegyeháza udvarán. A tízéves jubileumát ünneplő Nemzetközi Fúvós Fesztivál nyitókoncertjét tartották itt.
Nemzetközi Fúvós Fesztivál – nyitókoncert a Vármegyeháza udvaránFotók: Mártonfai Dénes
2025.08.13. 18:14
2025.08.13. 18:14

Hangversennyel nyitott a Nemzetközi Fúvós Fesztivál Szekszárdon (képgaléria)Kedden este különleges hangverseny várta a közönséget Szekszárdon
