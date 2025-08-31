augusztus 31., vasárnap

Fesztivál és hagyomány

1 órája

A nagy eső sem tudta elrontani a jó hangulatot, az összes galuska elfogyott Tevelen (képgalériával)

Címkék#galuska fesztivál#Fazekas Attila#Teveli Dalárda#Teveli Székely Kör#Tevel

A délelőtti esőzés nem ígért sok jót az idei Galuska Fesztiválra, de délutánra elvonultak az esőfelhők, így minden program a terv szerint zajlott. Idén 2550 galuskát töltöttek be, s estére minden fazék ki is ürült.

Rónai Gábor

Szomorúan kémlelte az eget szombaton tíz óra magasságában Fazekas Attila, Tevel polgármestere. A meteorológusok nem kecsegtettek valami jó idővel az idei Galuska Fesztiválra, de a reggeli órákban még nyoma sem volt a rossz időnek. Megállás nélkül forgott az iskola udvarán felállított körhinta, s az ugrálóvár is tele volt mosolygó apróságokkal. A szabadtéri szentmise alatt még a nap is erőlködött egy kicsit, de a felhők mögül végül nem tudott előbújni. Fél tizenkettő után aztán megérkezett az égi áldás, rövid idő alatt közel negyven milliméter csapadék zúdult a falura, egyes helyeken hömpölygött a víz az utcán. Az óvoda előtt felállított nagysátorban is bokáig lehetett taposni a vízben, mindenki mentette, amit tudott. A reggeli vidám hangulatnak már nyoma sem volt.

Kétezerötszáz galuskát töltöttek be az idei fesztiválon
Fotó: Rónai Gábor

Mindenki aggódott, hogy mi lesz így a programokkal, mi lesz így a vármegye egyik legkedveltebb gasztrokulturális eseményével. Szerencsére nem kellett lefújni semmit, délutánra szép lassan elvonultak az esőfelhők, s egyre többen merészkedtek ki a szabadba. Fogyott a galuska, s a nagysátor alatt is beindult az élet. A kulturális programokra teljesen megtelt a sátor, a Teveli Székely Kör, a Wiesental kórus, a Teveli Dalárda és a helyi óvodások műsorát rendre vastapssal jutalmazta a közönség. Ahogy nagy tapsot kaptak a főzőverseny helyezettjei. Kilenc csapat közül a székely kör lett az első, Jáhn Bálint és csapata a második, a németek pedig a harmadikak. Különdíjas lett a tűzoltóegyesület galuskája. A tombolasorsoláson nagyon sok értékes tárgy talált gazdára. 

Az ovisok nagy tapsot kaptak a közönségtől
Fotó: Rónai Gábor

Fazekas Attila elmondta, összesen kétezerötszázötven galuskát töltöttek be, amely a nap végére mind el is fogyott. Sokan érkeztek a környező településekről is, hogy megkóstolják a páratlan ízvilágú teveli galuskát. Az idei fesztivál a tizenkilencedik volt a sorban, de a polgármester sem emlékezett arra, hogy a múltban egyszer is ilyen rossz időjárás lett volna. Ugyanakkor kiemelte azt is, hogy a teveliek idén is bizonyították, hogy a rosszban is megtalálják a jót, s végül egy tartalmas napot tudtak zárni, amelyen mindenki jól érezte magát. 

A nagysátorban este előbb a BeatBack zenekar lépett fel, majd Szabó Linda és Stifter Balázs adott elő olyan jól ismert magyar slágereket, mint a Szerelemvonat, a Szeret vagy nem szeret, a Lady N, vagy a Száguldás, Porsche szerelem. A legkitartóbbak a Delfin Zenekar dallamaira rophatták a táncot – amíg bírták. 

Galuska Fesztivál, Tevel

Fotók: Rónai Gábor

 

