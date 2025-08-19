2 órája
Bronz diploma igazolja a Garay gimnázium diákjainak tehetségét
A középiskolai képzési program az országban 22 területi képzési központban valósul meg. Az egyik ilyen a Szekszárdi Garay János Gimnázium, amelynek kilenc tanulója vehetett át bronz diplomát.
Tavaly szeptembertől a Szekszárdi Garay János Gimnázium a Nemzeti Tudósképző Akadémia Területi Képzési Központjává vált. Az NTA program rövid távú célkitűzése orvosbiológiai kutatások iránt érdeklődő tehetséges fiatalok felkarolása, tudományos munkájuk támogatása, a tudós életpálya modell vonzóvá tétele, és hosszabb távon a fiatal kutatók Magyarországon tartása. Idén kilenc garays vehetett át bronz diplomát a képzésben nyújtott teljesítményük elismeréseként.
Garay János Gimnázium – fókuszban az orvosbiológia
Garay János Gimnázium A program egy 20 évet átívelő multigenerációs tehetséggondozó iskolarendszer, melynek keretei között a résztvevő diákok képzése már a középiskolában elkezdődik és az egyetemen is folytatódik. A középiskolai képzési program az országban 22 területi képzési központban valósul meg köztük a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban, melynek keretei között az orvosbiológiai kutatások iránt érdeklődő diákok vehetnek részt. Évi nyolc alkalommal laborgyakorlatokat szervezünk az iskolában – mondta Nagy Eszter a program vezető tanára, ahol a diákok a modern biológiai kutatások alapjaival ismerkedhetnek meg.
A kórház is részt vesz a képzésben
A Tolna Vármegyei Balassa János Kórházban a résztvevőknek lehetősége nyílik a kórház skill-laborjában szervezett gyakorlatközpontú képzésekben is részt venni. Az NTA emellett évente két Nobel-díjas konferenciát szervez Szegeden, ahol a diákok Nobel-díjas kutatók előadásait hallgathatják meg, illetve ellátogathatnak az egyetem legmodernebb kutatólaboratóriumaiba is. Az erőfeszítéseknek már most látható eredménye van: kilenc garays diák bronz diplomát vehetett át a programban nyújtott teljesítményéért. Ez nemcsak az iskola, hanem egész Szekszárd számára büszkeség, hiszen a tehetséggondozás kézzelfogható sikereket hoz a város fiataljai számára.
Plusz pontok a felvételihez
Fontos megemlíteni azt is, hogy azok a diákok, akik rendszeresen részt vesznek a programokon és erről minősíthető jegyzőkönyvet adnak le, az egyetemi felvételi eljárás során akár 25 felvételi pontot kaphatnak munkájukért a négy magyarországi orvosi egyetemen. A fentiek alapján elmondható, hogy a Nemzeti Tudósképző Akadémia egy nagyon jól átgondolt, jól strukturált rendszert alakított ki a tehetséges diákok támogatására. Ezt a környékbeli gimnáziumok és diákok is hasonlóképpen gondolják, hiszen rengetegen jelentkeztek programba. A diákok létszáma és lelkesedése egyaránt felülmúlta várakozásainkat, hiszen néhány hét alatt intézményünkbe nyolc környékbeli gimnáziumból összesen 87 diák regisztrált, akik jelentős része rendszeresen és aktívan részt vesz a foglalkozásokon.
A diplomaosztó élménye
Nemrégiben a Nemzeti Tudósképző Akadémia történetének egyik legkiemelkedőbb, legszebb eseményét rendeztük meg mintegy 650 vendég részvételével a Magyar Tudományos Akadémia székházában – mesélte Nagy Eszter. Az idei tanévben országosan 393 középiskolás diák teljesítette a képzési programunkat bronz, 168 ezüst, 96 pedig arany diplomával. A diplomaátadó ünnepség keretében a fiatalok közül több mint háromszázan személyesen vették át ez erről szóló oklevelet a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Semmelweis Egyetem és az NTA képviselőitől.
A Szekszárd Területi Képzési Központból, ahol a Szekszárdi Garay János Gimnázium Képzési Központként vesz részt az Akadémia tehetséggondozó programjának megvalósításában, összesen 9 fő szerzett bronz diplomát. A programhoz folyamatosan lehet csatlakozni, a részvétel ingyenes és semmilyen kötelezettséggel nem jár.