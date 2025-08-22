2 órája
Főztek és győztek a fakanál mesterei
Ismét a főzés és a közösségi élmény kapott főszerepet Páriban. A Főzz és győzz! mottóval meghirdetett gasztronómiai nap számos érdeklődőt ültetett az asztalhoz. A résztvevők felidézték nagyanyáink ízeit és hagyományait.
Főzz és győzz! – ezzel a címmel zajlott le a múlt héten Pári községben az immár második alkalommal megtartott gasztronómiai nap. A konyhaművészeti találkozó a Pári Kulturális és Hagyományőrző Egyesület szervezésében, a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával nyitotta meg kapuját a helyi Csillagházban.
Gasztronómiai nap, ízekkel és zenével
A rendezvényen hét különböző ételt készítettek a benevező csapatok. Henkei Sándorné, nyugalmazott német nyelvtanár, több szakácskönyv szerzője, a zsűri elnöke megállapította, hogy a versenyzők érzékletesen idézték fel nagyanyáink főztjeinek ízeit. A bírálóbizottság döntése értelmében az első díjat a Minden lében kanál nevű csapat nyerte el gombócos káposztájával. A szervezők megünnepelték augusztus 20-át is. Henkei Sándorné német nyelvű beszédében elevenítette fel a kenyérsütéssel kapcsolatos gyermekkori emlékeit. A kulturális műsor keretében a mecseknádasdi Junge Spatzen zenekar mutatkozott be nagy sikerrel a közönségnek. Az érdeklődők a közösségi rendezvényen a kiállított régi használati tárgyak mellett Gróisz Ádámné hímzett, német ágylepedőit, dísztörölközőit és komakendőit is megcsodálhatták.