A gombócos káposzta végzett az élen

15 perce

Főztek és győztek a fakanál mesterei

Ismét a főzés és a közösségi élmény kapott főszerepet Páriban. A Főzz és győzz! mottóval meghirdetett gasztronómiai nap számos érdeklődőt ültetett az asztalhoz. A résztvevők felidézték nagyanyáink ízeit és hagyományait.

Szeri Árpád

Főzz és győzz! – ezzel a címmel zajlott le a múlt héten Pári községben az immár második alkalommal megtartott gasztronómiai nap. A konyhaművészeti találkozó a Pári Kulturális és Hagyományőrző Egyesület szervezésében, a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával nyitotta meg kapuját a helyi Csillagházban. 

gasztronómiai nap
A gasztronómiai nap az ízek kavalkádját hozta, Gutheil Ádámné és Katona Magdolna éppen a szívét-lelkét teszi a pörköltbe
Fotó: Beküldött fotó

Gasztronómiai nap, ízekkel és zenével

A rendezvényen hét különböző ételt készítettek a benevező csapatok. Henkei Sándorné, nyugalmazott német nyelvtanár, több szakácskönyv szerzője, a zsűri elnöke megállapította, hogy a versenyzők érzékletesen idézték fel nagyanyáink főztjeinek ízeit. A bírálóbizottság döntése értelmében az első díjat a Minden lében kanál nevű csapat nyerte el gombócos káposztájával. A szervezők megünnepelték augusztus 20-át is. Henkei Sándorné német nyelvű beszédében elevenítette fel a kenyérsütéssel kapcsolatos gyermekkori emlékeit. A kulturális műsor keretében a mecseknádasdi Junge Spatzen zenekar mutatkozott be nagy sikerrel a közönségnek. Az érdeklődők a közösségi rendezvényen a kiállított régi használati tárgyak mellett Gróisz Ádámné hímzett, német ágylepedőit, dísztörölközőit és komakendőit is megcsodálhatták. 

A Junge Spatzen a konyhaművészeti élmény mellé zenei élményt hozott
Fotó: Beküldött fotó

 

