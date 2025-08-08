Generációk ültek ezeken a székeken

Lecserélik a széksorokat Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központ színháztermében. Az ülések igencsak elhasználódtak az évtizedek során, negyvennyolc éve építették be azokat, és harmincnégy éve estek át kárpitfrissítésen, így időszerűvé vált a cseréjük.

Közel ötven éves székeket cserélnek le

Fotó: Molnár Gyula

– A székek egy részét, mintegy kétszáz darabot magánszemélyek hasznosítanak újra, a többi pedig a szeméttelepre kerül – nyilatkozta a TelePaksnak Márkus Zalán, az intézmény igazgatója. Azt is elmondta, hogy az új székek ülőfelülete rövidebb lesz és deréktámasszal is rendelkeznek majd, ezzel használatuk kényelmesebbé válik. A székek várhatóan hat héten belül megérkeznek Spanyolországból.

Közel kétszáz szék magánszemélyeknél hasznosul újra

Fotó: Molnár Gyula

Emellett a Csengey színpadára szabják-varrják a függönyöket, majd lefestik a szellőzőket, kiterítik az új szőnyeget és kicserélik a bejárati függönyöket, valamint a színpad új balettszőnyeget is kap. A tervek szerint szeptember 30-án átadóval ünneplik majd a színházterem megújulását.