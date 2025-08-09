augusztus 9., szombat

A gólyafiókákat nézve látom, röpül az idő

Ha egy gólyafészket elég ideig nézek, teljesen másként látom a világot. Ahogy fiókák cseperednek, elgondolkodtató módon érzékelhetővé válik az idő múlása. A gólyafészek a biológiai óránkra is figyelmeztet.

Bencze Péter
A gólyafészek izgalmas látvány, főleg ha fiókák is vannak benne

Forrás: MW archívum

Izgatottan vártam a tavaszt, hogy megérkezzenek a tavasz hírnökei. Fenségesen ültek a gólyafészek szélén, és bár magasan voltak, mégis szinte karnyújtásnyira éreztük őket. Láttuk, ahogy kibújnak a kis fejecskék, ahogy az anyagólya eteti, óvja, terelgeti őket. A legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor egy nap egy gólya a házunk melletti oszlopra szállt. Ott álltunk a kertben, és onnan csodáltuk. Bevallom, egy pillanatra megfordult a fejemben: mi lesz, ha leszáll a kertbe? Mi van, ha lelopja a kolbászt a grillről? Egyszerre volt vicces és izgalmas.

Forrás:  MW archívum

Városban élő, de faluban felnőtt emberként még most is sok új élményt ad nekem a vidék. Egy kertes ház nyugalma, az évszakok váltakozása, a sok ház körüli munka, amivel eltelnek a napok. Ahogy figyeljük a gólyafiókákat, akik már próbálgatják a szárnyaikat, elgondolkodom azon, mennyire gyorsan telik az idő.

A gólyafészek az idő múlását is jelzi

A gólyák fészket raknak, kicsiket nevelnek, majd elengedik őket. Mi is ezt tesszük, csak talán kevésbé tudatosan. És bár néha úgy tűnik, a napok lassan telnek, az évek mégis szinte észrevétlenül elröppennek, mint egy gólya a kert végében. És közben észre sem vesszük, hogy egy nap már nem ők néznek utánunk az udvarról, hanem mi nézünk utánuk az égre… és mire pislognánk, már csak egy távoli szárnysuhogás marad utánuk.

 

