Mondókák és bugyuta játékok? A gólyatábor ennél többről szól, és ezekre kell figyelni!

A gólyatábor megnyitóján fehér, neveikkel ellátott pólókban jelentek meg az elsőévesek, míg a szervezők piros, a szeniorok pedig többszínű pólókat viseltek.

Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere köszönti a gólyatábor résztvevőit, az elsőéves hallgatókat, felhőtlen egyetemi éveket kívánva számukra Fotó: Makovics Kornél

Gólyatábor: ünnepi köszöntők és jókívánságok

A megnyitó beszédek sorát Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere kezdte, aki felhőtlen, élményekben gazdag egyetemi éveket kívánt a gólyáknak. Arra biztatta őket, hogy ismerjék meg Szekszárd történelmi és kulturális értékeit, amelyek sokakat a városban tartottak az elmúlt évtizedekben.

A rendezvényen felszólalt még:

Dr. Zádori Iván, tudományos és kapcsolati dékánhelyettes (PTE-KPVK)

Dr. Vas Bence, művészeti és tudományos dékánhelyettes (PTE-KPVK)

Gyetvai Ákos, a Hallgatói Önkormányzat elnöke (PTE-KPVK)

Szép Adrián, a Hallgatói Önkormányzat elnöke (PTE-Művészeti Kar)

A szekszárdi gólyatábor résztvevői fehér pólókat kaptak, amelyek hátán hatalmas betűkkel volt látható a keresztnevük. Az elsőévesek jól beazonosíthatóak, a gólyatábor ideje alatt is vigyáznak rájuk Fotó: Makovics Kornél

Négynapos program, közösségépítés és szórakozás

A gólyák hétfő délben érkeztek meg a szekszárdi kollégiumba, és az aznapi, délutáni megnyitót követően csütörtök reggelig tartó programok várnak rájuk. A gólyatábor célja, hogy megkönnyítse az elsőévesek beilleszkedését, segítsenek nekik eligazodni az új környezetben, és oldják az iskolakezdéssel kapcsolatos félelmeket. A bemutatkozó est után, hétfőn, házibuli várta a gólyákat. Másnap, kedden a strandon vetélkedők és esti buli a program, szerdán pedig az egyetemi campus tornatermében gyűlnek össze az egyetemi diákélettel való ismerkedés miatt. A jó hangulatról DJ Ready gondoskodik. Biztonsági szolgálat és egészségügyi személyzet is segíti a diákokat a tábor teljes ideje alatt.

A gólyatáborban százharminc diák vesz részt, a szeniorok színes pólókban láthatóak, a szervezők piros pólókat viselnek Fotó: Makovics Kornél

Százharminc gólya, sokféle szak

A gólyatáborban százharminc diák vesz részt, akik Szekszárdról és más vármegyékből érkeztek, például Baranyából, Bács-Kiskunból és Tolnából. Az elsőévesek között többféle szak hallgatói megtalálhatók:

gyógypedagógia

csecsemő- és kisgyermeknevelés

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

óvodapedagógus

Mit érdemes csinálni és mibe ne menjünk bele a gólyatáborban?

Az első tipp, hogy ne maradjunk a háttérben. Érdemes minél több programon részt venni.

A szervezők általában olyan játékokat és vetélkedőket találnak ki, amik segítenek ledönteni a falakat: vannak sportos kihívások, kreatív feladatok, sőt, néha egészen merész, vicces próbatételek is. Később ezekből születnek a legjobb sztorik.