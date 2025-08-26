augusztus 26., kedd

Izsó névnap

25°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Feledhetetlen évek

39 perce

Mondókák és bugyuta játékok? A gólyatábor ennél többről szól, és ezekre kell figyelni!

Címkék#gólyatábor#augusztus#egyetem

Ünnepélyesen köszöntötték a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának (PTE-KPVK) új hallgatóit Szekszárdon, a kollégium épülete előtt hétfő délután. A gólyatábor elkezdődött, biztonsági szolgálat és egészségügyi személyzet segíti a diákokat.

Brunner Mónika

A gólyatábor megnyitóján fehér, neveikkel ellátott pólókban jelentek meg az elsőévesek, míg a szervezők piros, a szeniorok pedig többszínű pólókat viseltek.

Ünnepélyesen köszöntötték a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának (PTE-KPVK) új hallgatóit Szekszárdon, a kollégium épülete előtt hétfő délután. A gólyatábor elkezdődött, biztonsági szolgálat és egészségügyi személyzet segíti a diákokat.
Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere köszönti a gólyatábor résztvevőit, az elsőéves hallgatókat, felhőtlen egyetemi éveket kívánva számukra Fotó: Makovics Kornél

Gólyatábor: ünnepi köszöntők és jókívánságok

A megnyitó beszédek sorát Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere kezdte, aki felhőtlen, élményekben gazdag egyetemi éveket kívánt a gólyáknak. Arra biztatta őket, hogy ismerjék meg Szekszárd történelmi és kulturális értékeit, amelyek sokakat a városban tartottak az elmúlt évtizedekben.

A rendezvényen felszólalt még:

  • Dr. Zádori Iván, tudományos és kapcsolati dékánhelyettes (PTE-KPVK)
  • Dr. Vas Bence, művészeti és tudományos dékánhelyettes (PTE-KPVK)
  • Gyetvai Ákos, a Hallgatói Önkormányzat elnöke (PTE-KPVK)
  • Szép Adrián, a Hallgatói Önkormányzat elnöke (PTE-Művészeti Kar)
A szekszárdi gólyatábor résztvevői fehér pólókat kaptak, amelyek hátán hatalmas betűkkel volt látható a keresztnevük. Az elsőévesek jól beazonosíthatóak, a gólyatábor ideje alatt is vigyáznak rájuk Fotó: Makovics Kornél

Négynapos program, közösségépítés és szórakozás

A gólyák hétfő délben érkeztek meg a szekszárdi kollégiumba, és az aznapi, délutáni megnyitót követően csütörtök reggelig tartó programok várnak rájuk. A gólyatábor célja, hogy megkönnyítse az elsőévesek beilleszkedését, segítsenek nekik eligazodni az új környezetben, és oldják az iskolakezdéssel kapcsolatos félelmeket. A bemutatkozó est után, hétfőn, házibuli várta a gólyákat. Másnap, kedden a strandon vetélkedők és esti buli a program, szerdán pedig az egyetemi campus tornatermében gyűlnek össze az egyetemi diákélettel való ismerkedés miatt. A jó hangulatról DJ Ready gondoskodik. Biztonsági szolgálat és egészségügyi személyzet is segíti a diákokat a tábor teljes ideje alatt.

A gólyatáborban százharminc diák vesz részt, a szeniorok színes pólókban láthatóak, a szervezők piros pólókat viselnek Fotó: Makovics Kornél

Százharminc gólya, sokféle szak

A gólyatáborban százharminc diák vesz részt, akik Szekszárdról és más vármegyékből érkeztek, például Baranyából, Bács-Kiskunból és Tolnából. Az elsőévesek között többféle szak hallgatói megtalálhatók:

  • gyógypedagógia
  • csecsemő- és kisgyermeknevelés
  • gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
  • óvodapedagógus

Mit érdemes csinálni és mibe ne menjünk bele a gólyatáborban? 

Az első tipp, hogy ne maradjunk a háttérben. Érdemes minél több programon részt venni.

A szervezők általában olyan játékokat és vetélkedőket találnak ki, amik segítenek ledönteni a falakat: vannak sportos kihívások, kreatív feladatok, sőt, néha egészen merész, vicces próbatételek is. Később ezekből születnek a legjobb sztorik.

Amit viszont érdemes elkerülni: ne hagyjuk, hogy a bulizás elvigye a fókuszt. Sok gólyatáborban hajnalig tartanak a koncertek és a tábortüzes éneklések, de nem árt tudni, mikor kell megálljt parancsolni. 

A gólyatábor nemcsak a buliról szól, hanem arról is, hogy mindenki képbe kerüljön az egyetemi élettel kapcsolatban – tanulmányi ügyek, ösztöndíjak, kurzusfelvétel. 

Hat dolog, ami szigorúan tilos a gólyatáborban, erről itt olvashat. 

Berlinger Attila polgármester is posztolt közösségi oldalán a szekszárdi gólyatábor megnyitójáról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu