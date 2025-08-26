40 perce
Mondókák és bugyuta játékok? A gólyatábor ennél többről szól, és ezekre kell figyelni!
Ünnepélyesen köszöntötték a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának (PTE-KPVK) új hallgatóit Szekszárdon, a kollégium épülete előtt hétfő délután. A gólyatábor elkezdődött, biztonsági szolgálat és egészségügyi személyzet segíti a diákokat.
A gólyatábor megnyitóján fehér, neveikkel ellátott pólókban jelentek meg az elsőévesek, míg a szervezők piros, a szeniorok pedig többszínű pólókat viseltek.
Gólyatábor: ünnepi köszöntők és jókívánságok
A megnyitó beszédek sorát Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere kezdte, aki felhőtlen, élményekben gazdag egyetemi éveket kívánt a gólyáknak. Arra biztatta őket, hogy ismerjék meg Szekszárd történelmi és kulturális értékeit, amelyek sokakat a városban tartottak az elmúlt évtizedekben.
A rendezvényen felszólalt még:
- Dr. Zádori Iván, tudományos és kapcsolati dékánhelyettes (PTE-KPVK)
- Dr. Vas Bence, művészeti és tudományos dékánhelyettes (PTE-KPVK)
- Gyetvai Ákos, a Hallgatói Önkormányzat elnöke (PTE-KPVK)
- Szép Adrián, a Hallgatói Önkormányzat elnöke (PTE-Művészeti Kar)
Négynapos program, közösségépítés és szórakozás
A gólyák hétfő délben érkeztek meg a szekszárdi kollégiumba, és az aznapi, délutáni megnyitót követően csütörtök reggelig tartó programok várnak rájuk. A gólyatábor célja, hogy megkönnyítse az elsőévesek beilleszkedését, segítsenek nekik eligazodni az új környezetben, és oldják az iskolakezdéssel kapcsolatos félelmeket. A bemutatkozó est után, hétfőn, házibuli várta a gólyákat. Másnap, kedden a strandon vetélkedők és esti buli a program, szerdán pedig az egyetemi campus tornatermében gyűlnek össze az egyetemi diákélettel való ismerkedés miatt. A jó hangulatról DJ Ready gondoskodik. Biztonsági szolgálat és egészségügyi személyzet is segíti a diákokat a tábor teljes ideje alatt.
Százharminc gólya, sokféle szak
A gólyatáborban százharminc diák vesz részt, akik Szekszárdról és más vármegyékből érkeztek, például Baranyából, Bács-Kiskunból és Tolnából. Az elsőévesek között többféle szak hallgatói megtalálhatók:
- gyógypedagógia
- csecsemő- és kisgyermeknevelés
- gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
- óvodapedagógus
Mit érdemes csinálni és mibe ne menjünk bele a gólyatáborban?
Az első tipp, hogy ne maradjunk a háttérben. Érdemes minél több programon részt venni.
A szervezők általában olyan játékokat és vetélkedőket találnak ki, amik segítenek ledönteni a falakat: vannak sportos kihívások, kreatív feladatok, sőt, néha egészen merész, vicces próbatételek is. Később ezekből születnek a legjobb sztorik.
Amit viszont érdemes elkerülni: ne hagyjuk, hogy a bulizás elvigye a fókuszt. Sok gólyatáborban hajnalig tartanak a koncertek és a tábortüzes éneklések, de nem árt tudni, mikor kell megálljt parancsolni.
A gólyatábor nemcsak a buliról szól, hanem arról is, hogy mindenki képbe kerüljön az egyetemi élettel kapcsolatban – tanulmányi ügyek, ösztöndíjak, kurzusfelvétel.
Hat dolog, ami szigorúan tilos a gólyatáborban, erről itt olvashat.
Berlinger Attila polgármester is posztolt közösségi oldalán a szekszárdi gólyatábor megnyitójáról.