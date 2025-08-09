Gyász
Tragédia: elhunyt az edzésen összeeső fiatal szekszárdi sportoló
A szakemberek nem tudták megmenteni annak a fiatal sportolónak az életét, akinek szíve augusztus 5-én edzés közben állt le. A Tarr KSC Szekszárd korosztályos kosárlabdázójának edzője azonnal megkezdte az újraélesztését a mentők kiérkezéséig, majd mentőhelikopterrel az Országos Kardiológiai Intézetbe szállították.
Az első információk szerint az érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező fiatal sportoló állapota stabil volt, de szombaton jött a szomorú hír. Egyesülete a család gyászában osztozva fekete-fehérre változtatta közösségi oldalán profilképét és borítóképét, ahova özönlenek a részvétnyilvánító üzenetek.
