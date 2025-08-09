augusztus 9., szombat

Emőd névnap

33°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

30 perce

Tragédia: elhunyt az edzésen összeeső fiatal szekszárdi sportoló

Címkék#tragédia#gyász#KSC Szekszárd

A szakemberek nem tudták megmenteni annak a fiatal sportolónak az életét, akinek szíve augusztus 5-én edzés közben állt le. A Tarr KSC Szekszárd korosztályos kosárlabdázójának edzője azonnal megkezdte az újraélesztését a mentők kiérkezéséig, majd mentőhelikopterrel az Országos Kardiológiai Intézetbe szállították. 

Az első információk szerint az érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező fiatal sportoló állapota stabil volt, de szombaton jött a szomorú hír. Egyesülete a család gyászában osztozva fekete-fehérre változtatta közösségi oldalán profilképét és borítóképét, ahova özönlenek a részvétnyilvánító üzenetek. 

Szabó Noémi, a szekszárdi klub szakmai igazgatója megkeresésünkre elmondta, a klubvezetés gyermek- és sportpszichológusok bevonásával mindent megtesznek annak érdekében, hogy terápiák segítségével feldolgozható legyen játékosoknak, edzőknek és menedzsmentnek is az a fájdalom, amit a gyász okoz. Hozzátette, Szabó Gergő elnök a tragédia óta folyamatos kapcsolatban áll a gyermek szüleivel és amennyivel tudja, segítik a családot.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu