A legkisebbek is jól szórakoztak Bonyhádon (videó)

Telt házas koncertek és hamisítatlan fesztiválhangulat várta a látogatókat szombaton a Tarka Fesztiválon. Bonyhád legnagyobb nyári rendezvényének második napja már délelőtt mozgalmasan indult: a Bonyhádi barangoló városismereti játék és az „Elmés játékok” játszóháza kicsiknek és nagyoknak is tartalmas kikapcsolódást kínált a Kaszinókertben. A kicsiket emellett a Csurgó Zenekar koncertje is megmozgatta.