Teol.hu videó

18 perce

A legkisebbek is jól szórakoztak Bonyhádon (videó)

Címkék#bonyhád#teol video#Tarka Fesztivál#gyerek

Teol.hu

Telt házas koncertek és hamisítatlan fesztiválhangulat várta a látogatókat szombaton a Tarka Fesztiválon. Bonyhád legnagyobb nyári rendezvényének második napja már délelőtt mozgalmasan indult: a Bonyhádi barangoló városismereti játék és az „Elmés játékok” játszóháza kicsiknek és nagyoknak is tartalmas kikapcsolódást kínált a Kaszinókertben. A kicsiket emellett a Csurgó Zenekar koncertje is megmozgatta.

Tarka Fesztivál

Fotók: Kiss Albert

Az fesztiválról szóló összefoglaló írásunkat ide kattintva találja!

 

Teol.hu videó

