2 órája
Itt a friss lista – jó tudni, hogy ezek a gyógyszertárak látnak el ügyeletet a héten!
Közzétesszük a gyógyszertári ügyeleteket 2025. augusztus tizenegyedike hétfőtől minden hétköznap. A gyógyszertári ügyelet több településen elérhető.
Tolna vármegye, gyógyszertári ügyelet, 2025. augusztus tizenegytől.
Gyógyszertári ügyelet
Részletes lista a gyógyszertári nyitvatartásokról Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szekszárd, Tamási és Tolna településeken.
Bonyhád – PatikaPlus Gyógyszertár
Völgység u. 8.
74/550-291
19:00–21:00
Dombóvár – PatikaPlus Gyógyszertár
Köztársaság u. 7.
74/565-424
20:00–22:30
Paks – hétfő: Kristály Patika
Kishegyi u. 52.
75/311-620
19:00–22:30
Paks – kedd: Belvárosi Gyógyszertár Paks
Dózsa Gy. u. 30-32.
75/510-611
19.00-22.30.
Paks – szerda: BENU Szívélyes Gyógyszertár
Barátság u. 1.
75/312-000.
19.00-22.30.
Paks – csütörtök: Borostyán Patika
Dózsa Gy. u. 12.
75/510-446
19.00-22.30.
Paks – péntek: Arany Kígyó Gyógyszertár
Dózsa Gy. u. 77.
75/511-251
19.00-22.30.
Szekszárd – Hársfa Patika
Széchenyi u. 30.
74/511-580
20:00–22:00
Tamási – Dám Gyógyszertár
Szabadság u. 56.
74/673-686
17:00–21:00
Tolna – Salvia Gyógyszertár
Bajcsy-Zs. u. 27.
74/440-516
18:00–21:00